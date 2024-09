Türk popüler müziğinin genç temsilcilerinden Anıl Can, Müzikonair etiketli Netd Müzik'te video klibiyle birlikte tüm dijital platformlarda yayınlandı. Yayınlandığı andan itibaren " Kalp Hırsızı " şarkısı müzik severlerin dikkatini çekti.İSTANBUL (İGFA) - Başarılı sanatçılardan Anıl Can, muhabirler ile yaptığı söyleşide " Bende her şey anlık gelişiyor. Mesala bir şey hoşuma gittiği zaman ben bunu yaparım dediğimde. Direkt ona yönelmiş ve o konuda bişeyler yapmış oluyorum dans tiyatro karakalem gibi sanat türlerine bu şekilde yöneldim, bir ara dövme sanatı bile yaptım. Müzik yapma isteği de bir anda başladı önceleri rap müzik ile başladım ama o zaman lar çok popüler bir dal değildi. Daha sonra dedim ki "Gitar öğreneceğim" gidip gitar aldım. 1 haftada 4 akorla bir kaç parça çalmaya başlamıştım. 20'li yaşlarımda ailemden ayrılıp Bornova'da yeni bir hikaye yazmaya başladım. Burada müzik hayatımın bu günlere geleceğini hiç düşünmemiştim.

Her akşam gece geç saatlere kadar büyük gitar çalıp eğlenirdik bazen çok kalabalık bazende 3 ve 4 kişi olurduk. Yine böyle bir zamanda bir arkadaşım sesimi çok beğendiğini iletip neden sosyal mecralarda paylaşmıyorsun şansını dene falann diyip gaza getirdi. Bu sayede yeni yeni alt yapıyla uğraşan üniversiteli bir arkadaşımla konuşup anlaşmıştık.

Bir haftada Yıldız Tilbe'nin ilk sahneye çıktığı İlhan Şeşen'in parçası Aşka Doğru şarkısını deep house olarak cover yaptık. Sonra vokal eğitim almaya sonra da kendi bestelerimi kendi şarkılarımı yazmaya başladım. Hâlihazırda 20'ye yakın şarkım var Kalp Hırsızı da bu şarkılardan birisi. Yazmaya ve üretmeye sonuç ne olursa olsun devam edeceğim" dedi.