Bursa'da Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, ilçede faaliyet gösteren organize sanayi bölgelerinin yöneticileriyle bir araya gelerek sanayi-kent ilişkisini, sürdürülebilir büyümeyi ve ortak çalışma alanlarını değerlendirdi. Toplantıda, güçlü ve dengeli bir Nilüfer için kurumsal iş birliğinin önemi vurgulandı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nde gerçekleşen buluşmaya; Bursa Organize Sanayi Bölgesi (Bursa OSB), Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB), Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi (HOSAB), Kayapa Organize Sanayi Bölgesi, Tekstil Boyahaneleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSAB) ile Beşevler Sanayi Sitesi Kooperatifi yöneticileri katıldı. Başkan Şadi Özdemir'e toplantıda Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcıları Mahmut Demiröz, Serpil Altun ve Emre Karagöz de eşlik etti.

Toplantıda konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, sanayi bölgelerinin kentin ekonomik ve toplumsal yapısındaki yerine dikkat çekerek, sanayi olmadan üretimin, istihdamın ve küresel rekabetin mümkün olamayacağını ifade etti. Nilüfer'in mevcut sanayi yapısını güçlendirmeyi önemsediklerini belirten Başkan Şadi Özdemir, enerji maliyetleri, girdi fiyatları ve insan kaynağına ilişkin sorunların sanayide sürdürülebilirliği zorladığını vurguladı.

Ticaretin içinden gelen bir isim olduğunu ve geçmişte Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği yaptığını hatırlatan Başkan Şadi Özdemir, sahadaki sorunları yakından bildiğini dile getirdi. Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer Belediyesi'nin temel yaklaşımının, tüm paydaşlarıyla birlikte kente değer katan, eşitlikçi, erişilebilir ve sürdürülebilir bir yerel yönetim anlayışı olduğunu ifade etti.

NİLÜFER'İN YAŞAM KALİTESİ VURGUSU

Nilüfer'in bugün sadece Bursa'nın değil, Türkiye'nin de cazip yaşam merkezlerinden biri haline geldiğini belirten Başkan Şadi Özdemir, bu durumun kente olan talebi artırdığını söyledi. Başkan Şadi Özdemir, yüksek yaşam kalitesini korurken, üretimi ve istihdamı sürdürülebilir biçimde desteklemenin öncelikleri arasında yer aldığını kaydetti.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, OSB'lerle yürütülen ziyaretlerin sahadaki gerçek ihtiyaca dayanarak planlandığını belirtti. Karagöz, kurumsal iletişimin güçlendirilmesi ve istişare mekanizmasının düzenli hale getirilmesi için bu toplantıları periyodik olarak sürdürmek istediklerini ifade etti.

Nilüfer Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Emine Aksoy da, OSB'lerle daha sağlıklı bir bilgi akışı kurulmasının önemine dikkat çekti. Ruhsat süreçleri, denetimler, kaçak yapılaşma, ilan ve reklam vergileri ile elektrik ve havagazı tüketim vergilerine ilişkin mevzuatın karşılıklı olarak değerlendirildiğini belirten Aksoy, bu görüşmelerin kurumsal farkındalığı artırmayı hedeflediğini söyledi.

Toplantıda ayrıca, ortak proje alanları ve teknik süreçlerde yaşanan başlıkların birlikte ele alınması konusunda görüş birliğine varıldı. Toplantı sonunda, sanayi bölgeleriyle yapılacak istişare toplantılarının iki ayda bir düzenli olarak gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda bir sonraki toplantının 10 Şubat'ta Hasanağa OSB'de, ardından 11 Nisan'da NOSAB'ta yapılması planlandı.