Melikgazi Belediyesi, Kayseri'nin sembol değerlerinden biri olacak, örnekleri yalnızca Avrupa'da bulunan, Türkiye'de ilk olma özelliği ile adından söz ettiren “Çarşı Melikgazi” projesini tamamlayarak peyzaj çalışmalarına başladı.

KAYSERİ (İGFA) - Kendine has mimarisiyle, dokusuyla Kayseri’nin imza eserlerinden biri olan Çarşı Melikgazi’nin, yıllar sonra da işlevini kaybetmeden vatandaşlara hizmet edeceğini, çok beğenileceğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Çarşı Melikgazi’deki çalışmaları inceleyerek şunları söyledi:

“Kayseri’nin, Melikgazi’nin belki de Türkiye’ye örnek olacak en önemli projelerinden bir tanesi: Çarşı Melikgazi. Gıda üzerine alışveriş yapılabilecek, yedi gün boyunca açık olacak, misafirlerinizin en iyi şekilde ağırlanacağı, meyve, sebze, et, baharat alacağı; hatta yemek yiyebileceği, aperatifler atıştıracağı çok güzel bir mekan. Örneği yalnızca Avrupa'da bulunan projemiz Türkiye’de ilk olacak. Kayseri'ye yakışacak çok güzel bir proje. İçinin çalışmaları tamamen tamamlandı; şimdi dış peyzajına başlıyoruz inşallah. 2025 yılı girmeden Çarşı Melikgazi'nin açılışını hep beraber yapmak istiyoruz. Gerçekten dokusuyla, mimarisiyle belki 50 sene, 100 sene sonra insanlar burada alışveriş yapıp, güzel bir eser olduğunu söyleyecekler. Akşamı ayrı güzel, hafta sonu ayrı güzel olacak. Çarşı Melikgazi, çeşitli etkinliklerin yapılacağı, canlı müziğin olacağı, el ürünleri pazarlarının, doğal ürün pazarlarının olacağı güzel bir mekan. Melikgazi’mize, Kayserimize, ülkemize inşallah hayırlı olsun. Açılışına tüm Türkiye’den misafirlerimizi davet edeceğiz. Burası Kayseri’ye ve Melikgazi’ye yakışacak en önemli sembol, imza eserlerden bir tanesi oldu. İnşallah Cenab-ı Allah açılışını da hep birlikte yapmayı nasip etsin. Hayırlı olsun inşallah.”