Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen yerli ve millî KBRN koruyucu donanım setleri, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı ileri düzeyde koruma sağlıyor.

ANKARA (İGFA) - Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), Türk Silahlı Kuvvetleri için NATO standartlarında tasarlanmış KBRN (kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer) koruyucu donanım setlerini tanıttı. Set; koruyucu kıyafet, nefes koruyucu gaz maskesi, eldiven ve bot kılıflarından oluşuyor.

KBRN koruyucu kıyafetler, en zorlu operasyonel koşullarda askerlere yüksek düzeyde güvenlik sağlamak üzere geliştirildi. Nefes koruyucu gaz maskeleri ise -30 °C ile +50 °C arasındaki sıcaklıklarda kesintisiz solunum güvenliği sunuyor ve görüş kabiliyetini koruyor.

Koruyucu eldivenler, yüksek kimyasal dayanım ve artırılmış parmak ucu hassasiyeti ile olumsuz hava koşullarında operasyonel kontrolü desteklerken, KBRN koruyucu bot kılıfları da ıslak zeminler ve kirli arazi koşullarında hareket kabiliyeti ve güvenliği artırıyor. MKE'nin geliştirdiği bu yerli ve millî ekipmanlar, Mehmetçiğin modern savaş ve savunma ortamlarındaki güvenliğini güçlendirmeyi hedefliyor.