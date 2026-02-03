Edirne'de Keşan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçükbekir, artan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyararak, banka ve dijital hesapların üçüncü kişilere kullandırılmasının ağır hukuki sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı, son dönemde banka hesaplarının kiraya verilmesi ve üçüncü kişilerce kullandırılması yoluyla işlenen dolandırıcılık suçlarında ciddi artış yaşandığını açıkladı. Başsavcı Mustafa Küçükbekir, özellikle öğrencilerin ve vatandaşların mağdur edildiğine dikkat çekti.

Küçükbekir, banka ve dijital hesapların başkasına kullandırılmasının sadece bir hesap paylaşımı olmadığını belirterek, 'Başkasının işlediği suçun altına imza atmaktır. Kişisel hesaplarınızın kontrolünü üçüncü kişilere vermeniz, sizi kara para aklama, terörün finansmanı ve siber dolandırıcılık suçlarının doğrudan ortağı haline getirebilir' dedi.

Özellikle öğrencileri uyaran Küçükbekir, 'Sadece bir kez hesabımı kullandırdım demek, yıllardır emek verdiğiniz geleceğinizin kararması demektir. Suç kaydıyla kararmış bir gelecek, hiçbir maddi kazançla geri getirilemez. Hesabını koru, geleceğine sahip çık' ifadelerini kullandı.

Başsavcı, vatandaşları benzer dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaya ve banka ile dijital hesap güvenliğini korumaya çağırdı.