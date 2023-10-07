BEŞİKTAŞ / İSTANBUL - Dünyanın mega şehirlerinin belediye başkanları, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Bogota Belediye Başkanı Claudia Lopez’in ev sahipliğinde İstanbul’da bir araya geldi. Başkanlar, yarın Artİstanbul Feshane’de düzenlenecek ‘Mega Şehirler Zirvesi’ öncesinde İmamoğlu’nun konuğu oldu. Misafirlerini İstanbul Boğazı manzarasıyla ağırlayan İmamoğlu, “Bu yolculuğun bir parçası olduğunuz için her birinize en derin şükranlarımı sunuyorum. İstanbul şehri, hayal gücümüze, kalıcı ortaklıklarımıza ilham versin” dedi. Geceye, Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella’nın verdiği kısa bir keman resitali damga vurdu.

Dünyanın mega şehirlerinin belediye başkanları, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kolombiya’nın Başkenti Bogota Belediye Başkanı Claudia Lopez’in ev sahipliğinde İstanbul’da bir araya geldi. Aralarında New York, Lima, Bogota, Paris, Lahore, Buenos Aires, Sao Paulo, Guangzhou, Ho Chi Minh City, Ahmedabad, Dhaka, Floransa, Ramallah ve Barselona gibi önemli kentleri yöneten belediye başkanları, yarın, Artİstanbul Feshane’de düzenlenecek, “Mega Şehirler Zirvesi” öncesinde İmamoğlu’nun konuğu oldu.

“İSTANBUL HER ZAMAN DİRENİŞİN VE İLERLEMENİN SEMBOLÜ OLMUŞTUR”

İmamoğlu, Ortaköy’de, muhteşem Boğaz manzarası eşliğinde bir araya geldiği mevkidaşlarına kısa bir hoş geldin konuşması yaptı. İBB Başkanı olarak dünyanın mega kentlerini yöneten mevkidaşlarıyla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İmamoğlu, “İki kıtada, Doğu'nun Batı ile buluştuğu bir şehir olan İstanbul, sadece bir şehir değil, çeşitliliğin gücünün ve kültürlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan sonsuz olasılıkların canlı bir örneğidir. İstanbul, her zaman direnişin ve ilerlemenin sembolü olmuştur. Tarihi çeşitlilik içinde, birliğin gücünün kanıtıdır” dedi.

“BİRLİKTE DAHA FAZLASINI BAŞARABİLECEĞİMİZE GERÇEKTEN İNANIYORUM”

“Buradaki varlığınız bizim için çok şey ifade ediyor” diyen İmamoğlu, “Küresel bir topluluk olarak hep birlikte, ekonomik açıdan canlı, sosyal açıdan kapsayıcı ve çevresel açıdan sürdürülebilir şehirler yaratabiliriz. Ortaya çıkacak sonuçları ve yenilikçi fikirleri sabırsızlıkla bekliyorum. Bu gala yemeğinin, ortak bir gelecek inşa etme konusundaki ortak kararlılığımızın bir simgesi olmasına izin verin. Şehirlerimiz gelişmeli, vatandaşlarımız gelişmeli ve küresel topluluğumuz daha iyi bir dünya için birleşmeli. Birlikte daha fazlasını başarabileceğimize gerçekten inanıyorum. Bu yolculuğun bir parçası olduğunuz için her birinize en derin şükranlarımı sunuyorum. İstanbul şehri, hayal gücümüze, kalıcı ortaklıklarımıza ilham versin. Sözlerimi tamamlamadan önce, kentlerin barış için bir araya gelmesi gerektiğini belirtmek istiyorum. Ve aynı zamanda kentler barışın garantörü olmalı. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, ‘Yurtta sulh cihanda sulh.’ Tekrar hoş geldiniz” ifadelerini kullandı.

Geceye, Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella’nın verdiği kısa bir keman resitali damga vurdu.

ZİRVE, YARIN ARTİSTANBUL FESHANE’DE

Mega kentlerin belediye başkanları, 8 Ekim’de Artİstanbul Feshane’de düzenlenecek, “Mega Şehirler Zirvesi”nde bir araya gelecek. “Mega Şehirlerde Kaliteli Hizmet için Sürdürülebilir Finans” temasıyla yapılacak olan zirvede; uygun fiyatlı konut, çevre koruma, temiz su, ulaşım ve hareketlilik, atık yönetimi, enerji, katılım gibi konular ele alınacak.