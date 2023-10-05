Kız çocuklarının eşit ve güzel yarınlara ulaşması için Dr. Dilek Kaya İmamoğlu’nun fikir öncülüğünde hayata geçen Büyüt Hayallerini projesi, özel bir başlangıç daha yaptı. İstanbul Vakfı ile Türkiye Sinema ve Audiovisüel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğinde Büyüt Hayallerini Kısa Film Yarışması düzenlendi. İlk kez düzenlenen yarışmada dereceye giren filmler, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Dr. Dilek Kaya İmamoğlu’nun katıldığı programda ödüllendirildi.

Törende konuşan Dr. İmamoğlu, projeyle ilgili duygularını “İstedik ki sinemanın gücüyle başarılı kadın hikâyelerine dikkat çekelim, kız çocuklarına sinema aracılığıyla da ilham vermeye devam edelim. Bunu yaparken yaratıcı, hayal gücü yüksek, sosyal sorumluluk bilinci taşıyan sinemacılara da destek olalım. Bu amaçlarla ‘Başarılı Kadın Hikâyeleri’ temasıyla Büyüt Hayallerini Kısa Film Yarışması’nı hayata geçirdik” ifadeleriyle paylaştı.

İBB Başkanı İmamoğlu Türkiye Kadın Voleybol Takımının zafer yolculuğuna dikkat çektiği konuşmasında, “Toplumun içinde öyle bir insan çıkabiliyor ki, öyle bir mucize, öyle bir yaratıcı kimliğe ya da sanatçıya dönüşebiliyor ki, o insanın hayatı bir anda değiştirebiliyor, ülkeyi. Her birimiz herhalde kabul ederiz ki 12 genç kadının sporda koyduğu maharetli yolculuk bir anda toplumumuzu nasıl morallendirdi… Bu değerli adımların her birinin aslında genç bir arkadaşımızın hayatına kattıklarının muhtemeldir ki toplum ilerleyen zamanlarda, 10-20-30 yıl sonra muazzam çıktılarını elde edecek ve bununla gurur duyacaklar” diye konuştu.

İstanbul Vakfı çatısı altında hayata geçen Büyüt Hayallerini projesi, kız çocuklarının önünden ekonomik, toplumsal ve sosyolojik engelleri kaldırmak için başladığı yolculuğunda önemli bir adım daha attı. Başarılı kadın hikâyelerine dikkat çekmek amacıyla, İstanbul Vakfı ve Türkiye Sinema ve Audiovisüel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliği ile Büyüt Hayallerini Kısa Film Yarışması’nın ilki düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kapsamlı restorasyon projesiyle İstanbul’un kültür-sanat hayatına kazandırdığı Artİstanbul Feshane’de gerçekleşen programa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyüt Hayallerini projesinin fikir öncüsü Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, İstanbul Vakfı Genel Müdürü Perihan Yücel, TÜRSAK Vakfı Başkanı Cemal Okan ile yarışmanın finalistleri katıldı.

CUMHURİYET’İN EŞİT BİREYLERİ OLARAK YETİŞMELERİ İÇİN

Programda konuşan Dr. Dilek Kaya İmamoğlu’nun özetle şunları söyledi:

“Büyüt Hayallerini eğitimi, özellikle kız çocuklarının eğitimini ve toplumsal cinsiyet eşitliğini odak noktasına koyan bir proje. Proje kapsamında ilk olarak hayallerinin peşinden koşan, büyük mücadeleler vererek sınırları aşan, hayata ışık tutan 40 kadının başarı hikâyelerini anlatan ‘İlham Veren Kadınlar’ kitabını yayınladık. Bu kitabın geliriyle kız çocuklarımıza burs sağlamaya başladık. 300 öğrenciye burs vererek başladığımız yolculukta bu yıl 3000 öğrenciye ulaşacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bunun yanı sıra birçok farklı alanda etkinlikler, eğitimler, buluşmalar ile bursiyerlerimizin gelişimine katkıda bulunmayı sürdürüyoruz. Hedefimiz gençlerimizin çağdaş, kendi ayakları üzerinde durabilen, kendisi, ülkesi, çevresi için faydalı işler üreten Cumhuriyet’in eşit bireyleri olarak yetişmeleri.”

“İSTEDİK Kİ…”

İstanbul Vakfı ve TÜRSAK iş birliğiyle Büyüt Hayallerini Kısa Film Yarışması’nın bu yıl ilkini düzenledik. Eğitim ve sanatın birbiriyle çok yakın alanlar olduğuna, eğitimin içinde sanatın çok önemli bir yer tuttuğuna inanıyorum. İstedik ki sinemanın gücüyle başarılı kadın hikâyelerine dikkat çekelim, kız çocuklarına sinema aracılığıyla da ilham vermeye devam edelim. Bunu yaparken yaratıcı, hayal gücü yüksek, sosyal sorumluluk bilinci taşıyan sinemacılara da destek olalım. Bu amaçlarla ‘Başarılı Kadın Hikâyeleri’ temasıyla Büyüt Hayallerini Kısa Film Yarışması’nı hayata geçirdik.”

“HAYALLERİNİ BÜYÜTEN GENÇLERİN HER ZAMAN YANINDAYIZ”

“Yarışmamıza başvuruda bulunan senaryo sahipleri arasından jürimiz tarafından seçilen 10 senaryonun sahibine maddi desteğin yanı sıra film yapımı ve yönetmenlik gibi konularda eğitimler verildi. Çekimleri gerçekleştirilen 10 film arasından ilk üçe girenler de yine jürimiz tarafından belirlendi. Bu değerli projedeki iş birlikleri için TÜRSAK’a, jüri üyelerimize ve yarışmaya katılan herkese teşekkür ediyorum. İlk üçe giren film sahiplerini kutluyorum. Eğitime, sanata destek vermeye, hayallerini büyüten gençlerin yanında olmaya her zaman devam edeceğiz.”

“PROJEYİ ÖZEL BİR YERE KOYUYORUM”

Projeyi ilk duyduğunda heyecanlandığını ve keyifli bir projeye başlandığını hissettiğini belirten İBB Başkanı İmamoğlu’nun konuşmasında öne çıkan satır başları şöyle oldu:

“Heyecan duyduğumuz işler var İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde. Evet devasa işler var, çok büyük bütçeli. Muazzam altyapı projelerimiz var. Bunların hepsi çok faydalı ama bir insana hizmet etmek, insanın gelişimine katkı sunmak bölümü çok daha insana haz veriyor ve çok kıymetli bir iş olduğunu hissettiriyor. Bu bazen bir çocuk bazen bir kadın, bazen bir genç bazen bir engelli bireyin hayata en güçlü şekilde katılmasını sağlamak, onu değiştirilmesi sağlamak bütün bunlar belediyecilik hizmetinde, insana hizmetteki en özel hatlar. O bakımdan İstanbul Vakfı'yla yürütülen Büyük Hayallerini projesini bu yönüyle çok özel bir yere koyuyorum.”

“ÖZEL BİR YILDAYIZ”

“Türkiye özel bir yılın içerisinde. Cumhuriyetimizin 100. yılını yaşıyoruz ve 100. yılında Cumhuriyet'in kazanımlarını konuşuyoruz. Bizlere ne kazandırdı ve bundan sonra daha neler kazandırmalı. Özellikle cumhuriyet, kadın hak ve özgürlükleri açısından ulusumuza dönük çok büyük bir adım olduğunu hepimizin kabul etmesi gerekiyor. Özellikle eğitimi ve eğitimdeki fırsat eşitliği konusunda insanlarımıza sunduğu imkânlar. Bütün bu kazanımları güçlendirme, bugünün ihtiyaçlarına dönük de geleceğe taşımakla ilgili özenli çalışmalar yapmak bizim gibi kamu yöneticilerinin önemli bir sorumluluğu.”

“12 GENÇ KADININ MAHARETLİ YOLCULUĞU TOPLUMUZU MORALLENDİRDİ”

“Bazen yetenekler kaybolup gidebiliyor, ona o fırsat verilmediği için. Kaldı ki toplumun içinde öyle bir insan çıkabiliyor ki, öyle bir mucize, öyle bir yaratıcı kimliğe ya da sanatçıya dönüşebiliyor ki o insanın hayatı bir anda değiştirebiliyor, ülkeyi. Her birimiz herhalde kabul ederiz ki 12 genç kadının sporda koyduğu maharetli yolculuk bir anda toplumumuzu nasıl morallendi. Ve bütün kızlara özellikle ben hani evimdeki 12 yaşındaki kızımdan yaşıyorum, ona sağladığı öz güveni, ben yaparım duygusunun inanılmaz ve tarifsiz bir boyutu var. Bu nedenle biz bu işlerin önemini bugün belki hissedemiyor olabiliriz ama yaptığımız bu değerli adımların her birinin aslında genç bir arkadaşımızın hayatına kattıklarının muhtemeldir ki toplum ilerleyen zamanlarda, 10-20-30 yıl sonra muazzam çıktılarını elde edecek ve bununla gurur duyacaklar.”

“BUNLAR YILDIZ PROJELERİMİZ”

“Bu projelerden asla vazgeçmeyeceğiz, devam edeceğiz. Genç kızlarımız olsun, diğer gençlerimiz, bütün insanlarımıza katkı sunma konusunda özenli gayret içinde olacağız. çocuklarımızın kreşi, gençlerimizin desteklenmesi üniversite öğrencilerimizin, yurt imkanlarının hiç durmaksızın arttırılması bizim yıldız projelerimiz. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu döneminde neyi başardık? Mega proje kavramını değiştirdik. Mega proje kavramı çok insani bir zemine oturdu. Artık insana yatırımın mega proje olduğunu, insanlar da artık istiyor ve bunu biliyoruz. Hatta yaptığımız araştırmalarda en beğenilen projelerin bu tür projeler olduğunu, insanların bu projelere eğilimi olduğunu ve bunu görmek istediğini bütün araştırmalarda görüyoruz. Bazen başaramazsınız, yapamazsınız diye baktıkları işlerde artık şöyle bakıyoruz. Ortaya koyduğumuz başarıyla 7-8 bin kreş öğrencisine ulaşmış olmak aslında ne kadar kolay 30-40-50 binlere bir kurum ulaşabilir. Pekala, çocuklarının okul öncesi eğitimindeki eksikliklerini giderebilir. Ve bunun her yıl 30-40 bin çocuğun hayata mağlup değil galip şekliyle başlamasına vesile olabilir anlayışını bize gösterdi. Önceliğinizin ne olduğuna bakmak yeterli.”

Konuşmaların ardından finale kalan 10 eser arasından ilk üçe giren isimler açıklandı. Dilek Kutusu filmiyle birinci olan Feyzi Baran ödülünü İmamoğlu çiftinin elinden aldı. Yağlı Boya filmiyle ikinci olan İsmail Yılmaz’a ödülü Cemal Okan, Duvar filmiyle üçüncü seçilen Elif Feyza Demire ise ödülü Perihan Yücel tarafından verildi.

Programda Büyüt Hayallerini projesinin ürünlerinden İlham Veren Adımlar kitabından etkilenerek animasyon film hazırlayan Alp Ertürk de ödüllendirildi. Ertürk, 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya, 2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'ndaki aynı kategoride altın madalya alan ve 2022 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda dünya şampiyonu olan milli yüzücü Sümeyye Boyacı’nın yaşam öyküsünü animasyon filme dönüştürmüştü.