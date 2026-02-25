Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Avrupa'da okutulan Modern Diller Merkezine üyelik başvurusu yapılacağını açıkladı. Ökten, bu adımla 'Türkçe'nin Avrupa'da akredite edilmesinin hedeflendiğini söyledi.

ANKARA (İGFA) - TBMM Dışişleri Komisyonu bünyesinde kurulan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük başkanlığında toplandı. Toplantıda yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik eğitim politikaları ele alındı.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, 8 ülkede 766 öğretmenle 45 bin 925 öğrenciye Türkçe ve Türk kültürü dersleri verildiğini belirtti. Bakanlığın, Avrupa'da okutulan Modern Diller Merkezine üyelik başvurusu yapacağını açıklayan Ökten, 'Böylelikle Türkçenin Avrupa'da akreditasyonu söz konusu olacaktır' dedi. Ökten, Almanya'nın bazı bölgelerinde Türkçenin köken dil olarak kabul edilmediğini ifade ederek, bunun Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) kapsamında ölçme-değerlendirme ve karne notuna işlenebilme açısından önem taşıdığını vurguladı.

Ökten, yerli ve milli dil öğrenme uygulaması 'DİLİM'in de hayata geçirildiğini belirterek, platformun şu an İngilizce içerikle erişime açık olduğunu, ikinci dil olarak Türkçenin de ekleneceğini ifade etti.

Bu arada toplantıda söz alan MEB Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Faruk Berat Akçeşme ise 13 ülkede, 65 kurumda 702 öğretmen ve 13 bin öğrenciyle eğitim faaliyetlerinin sürdüğünü kaydetti.

'Ülkem Yanımda' dijital eğitim platformu ile 11 ülkede 110 öğretmen aracılığıyla yaklaşık 2 bin 300 öğrenciye ulaşıldığını belirten Akçeşme, ağın her geçen gün genişletildiğini söyledi. Akçeşme ayrıca, 1416 sayılı kanun kapsamında 43 ülkede 2 bin 500'ün üzerinde bursiyerin bulunduğunu, bu yıl yaklaşık 800 öğrencinin daha programa dahil edilmesinin planlandığını açıkladı.