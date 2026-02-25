Maltepe Belediyesi, eğitim odaklı projelerine bir yenisini daha ekleyerek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) hazırlığında olan öğrencileri bilgi yarışmasında buluşturdu. Yoğun katılım ve büyük bir heyecana sahne olan organizasyon, gençlerin hem bilgilerini pekiştirmesine hem de sınav stresinden uzaklaşmasına katkı sundu.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Cumhuriyet Eğitim Merkezi'nde öğrenim gören 8. sınıf öğrencileri arasında düzenlenen yarışma, kıyasıya rekabete sahne oldu.

LGS seviyesine uygun sorularla hazırlanan etaplarda öğrenciler, akademik donanımlarını sergilerken takım ruhu ve dayanışma örneği de gösterdi. Bilgi yarışmasının finalinde birinci olan ekibe ve yarışan öğrencilere Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Akçadağ tarafından katılım belgesi verildi.

Eğitimi öncelikli çalışma alanları arasında konumlandıran Maltepe Belediyesi, düzenlediği bu tür etkinliklerle öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal becerilerini de desteklemeyi amaçlıyor. Yetkililer, gençlerin eğitim yolculuğunda her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini belirterek, benzer projelerin artarak süreceğini ifade etti.

Bilgi yarışması sonunda öğrencilerin mutluluğu ve heyecanı görülmeye değerdi. Hem eğlenen hem öğrenen gençler, organizasyon sayesinde motivasyonlarını artırarak LGS maratonuna daha güçlü bir şekilde hazırlanma fırsatı buldu.