Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), mühendislik ve mimarlık alanındaki akademik gücünü uluslararası arenada tescilleyen önemli bir başarıya imza attı.

İZMİR (İGFA) - DEÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü koordinasyonunda oluşturulan disiplinler arası ekip, ABD merkezli Earthquake Engineering Research Institute (EERI) tarafından düzenlenen '2026 Undergraduate Seismic Design Competition' finallerine katılmaya hak kazandı.

2026 yılı finalleri, 13-17 Temmuz 2026 tarihleri arasında ABD'nin Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde gerçekleştirilecek.

Yarışma kapsamında geliştirilen projeler; teknik yeterlilik, yenilikçi yaklaşım ve yapısal performans kriterleri doğrultusunda çok aşamalı bir değerlendirme sürecinden geçiriliyor. Final etabında takımlar, tasarımlarını sarsma masası testleriyle uygulamalı olarak sergileyecek.

13 ÜLKEDEN 49 ÜNİVERSİTE FİNALDE

EERI Öğrenci Liderlik Konseyi koordinasyonunda düzenlenecek organizasyonda, 13 farklı ülkeden toplam 49 üniversite takımı projelerini sunacak.

DEÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri, hazırladıkları detaylı teknik tasarım ve analiz raporuyla uluslararası jüri değerlendirmesini geçerek finale yükseldi. Dr. Özgür Bozdağ danışmanlığında çalışmalarını sürdüren ekipte; İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri Sena Karakaya, Sinan Bayındır ve Emirhan Kuzu ile Mimarlık Bölümü öğrencileri Zülal Bektaş ve Hanife Orhan yer alıyor. Disiplinler arası yaklaşımla geliştirilen proje, Portland'daki final etabında sarsma masası testleri ve yapısal performans kriterleri doğrultusunda değerlendirilecek.

DEÜ Rektörü Bayram Yılmaz, üniversitenin çok yönlü akademik yapısına dikkat çekerek başarıyla, DEÜ'nün uluslararası bilimsel arenadaki yerini pekiştiren değerli akademisyenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik etti. DEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Azize Ayol, finale kalan öğrencileri makamında kabul ederek başarı dileklerini iletirken, fakültenin köklü akademik geçmişine ve mühendislik eğitimindeki kaliteye vurgu yaptı.