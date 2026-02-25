Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından yürütülen Siber Vatan Türkiye Programı 2026 dönemi kapsamında yüz yüze eğitimler, Eskişehir Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.

BURSA (İGFA) - Siber güvenlik alanında nitelikli insan kaynağının artırılmasını hedefleyen Siber Vatan Türkiye Programı 2026 dönemi eğitimleri Eskişehir'de devam ediyor.

BEBKA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, program kapsamında yüz yüze eğitimlerin Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirildiği duyuruldu. Anadolu'nun teknoloji ve inovasyon merkezlerinden biri olarak öne çıkan Eskişehir'de düzenlenen eğitimlerle gençlerin siber güvenlik alanındaki bilgi ve becerilerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Program süresince katılımcılar; siber tehdit analizleri, savunma mekanizmaları ve uygulamalı senaryolar üzerinden hem teknik hem de analitik yetkinliklerini geliştirme fırsatı bulacak.

Siber güvenlik ekosistemine katkı sunmayı hedefleyen eğitim programı ile dijital dönüşüm sürecinde ihtiyaç duyulan uzman insan kaynağının yetiştirilmesi ve gençlerin bu alanda kariyer fırsatlarına hazırlanması hedefleniyor.