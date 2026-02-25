Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 11 ilçede bulunan 17 Bilgievi'nde çocuklara sosyal belediyecilik anlayışıyla ev ortamı sıcaklığı sağlıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de 10 yılı aşkın süredir aynı ailenin iki çocuğu, Büyükşehir bünyesinde hizmet veren Bilgievleri'nde eğitim alarak geleceğe hazırlanıyor. Önce kızlarını merkeze gönderen Keskin ailesi, gördükleri ilgi ve gelişimden memnun kalınca bu kez diğer çocuklarını, Bilgievleri'ne emanet etti. Bugün hem çocuklar hem de aile, Büyükşehir'in bu eğitim yuvasını 'büyük bir nimet' olarak tanımlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgievleri, birçok çocuğun geleceğine destek oluyor. İki çocuk annesi Selvi Keskin, Bilgievleri ile bir komşuları aracılığıyla tanıştıklarını belirterek, 'Kızım 20 yaşında, o da Bilgievi'nden çok yararlandı. İyi yönlerini çok bulduğumuz için oğlumun da gelmesini istedik, o da devam ediyor. Buradaki etkinlikler çocuklarıma birçok şey kattı. İlgi alaka çok güzel, bire bir ilgi var' dedi.

Bilgievleri'nde sunulan hizmetler sayesinde çocuklar, aileleriyle birlikte çeşitli etkinliklere katılma fırsatı da buluyor. Ahşap atölyesi ve kâğıt katlama sanatı gibi birçok etkinliğe oğluyla birlikte katıldığını söyleyen Keskin, bazı atölyelerin velilerle birlikte yapılmasının kendileri için ayrı bir değer taşıdığını ifade ediyor. Anne Keskin, 'Bazı atölyeler velilerle oluyor, ben de kaçırmıyorum. Oğlumla birlikte vakit geçirmek çok keyifli oluyor. Buradan gerçekten çok memnunuz' dedi.

'BURASI ÇOCUKLAR İÇİN BÜYÜK BİR NİMET'

Bilgievleri'ndeki gelişimi yıllar içinde yakından gözlemlediğini söyleyen Selvi Keskin, kurumun kendini sürekli yenilediğini vurgulayarak, 'Kuruma adım atalı yaklaşık 10 yıl oldu. İki çocuğum da Bilgievi'ne geldi ve şunu fark ettim, her sene seviye atlıyorlar. Burası çocuklar için büyük bir nimet. 10 yıldır tercih ediyoruz. Büyükşehir Belediyemizden Allah razı olsun' dedi.