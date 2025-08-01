MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen Okul Dışı Öğrenme Ortamları Çalıştayı, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci'nin katılımıyla yapıldı.ANKARA (İGFA) - Öğrencilerin sadece akademik değil; aynı zamanda sosyal, duygusal ve ahlaki gelişimlerini de önemseyen, öğrenmeyi sadece sınıfla sınırlamayan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde okul temelli planlama ve okul dışı öğrenme ortamları, eğitimi sürecinin önemli bir bileşeni olarak değerlendiriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre "Okul Dışı Öğrenme Ortamları Projesi"nin yürütülmesi, öğretmenlerin derslik dışında istifade edebilecekleri okul dışındaki müze, sergi, tarihî yapılar, bilim merkezleri gibi mekânların belirlenerek şehirlere, kademe, ders ve öğretim programlarında yer alan çıktılara göre tasnif edilmesi ve temel eğitim kurumlarında kullanılmak üzere hizmete sunulması planlandı.

Söz konusu proje kapsamında, illerdeki koordinatörlerine projeye ait iş ve işlemler hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla Başkent Öğretmenevinde Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci'nin katılımıyla "Okul Dışı Öğrenme Ortamları Çalıştayı" düzenlendi.

Çalıştaya Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Nurşen Özkul Fındık da katıldı.