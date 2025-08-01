Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemlerinin 1 Ağustos 2025 saat 15.45’te başladığını duyurdu. Adaylar, tercihlerini 13 Ağustos 2025 saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi veya mobil uygulama üzerinden bireysel olarak yapacak.ANKARA (İGFA) - ÖSYM, 2025-YKS tercih işlemlerine ilişkin detayları açıkladı.

Bugün itibariyle başlayan tercih sürecinde son gün 13 Ağustos 2025 saat 23.59 olduğu bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan tercihlerini kendileri gerçekleştirecek.

Adayların, tercihlerini “2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”na uygun şekilde yapmaları gerektiğinin altı çizilen açıklamada, ÖSYM, adayların kılavuzu dikkatle inceleyerek tercihlerini bu bilgiler doğrultusunda tamamlamasını istedi.

SADECE ELEKTRONİK ORTAMDA TERCİH

Tercih işlemleri yalnızca elektronik ortamda yapılacak ve ekrandaki uyarılar takip edilerek sonlandırılacağı kaydedilen açıklamada, başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılamayacağı, posta veya elden teslim edilen tercih listeleri geçerli sayılmayacağı bildirildi.

Öte yandan ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy ise, 2025-YKS tercih işlemleri ile ilgili, 13 Ağustos'a kadar 'http://ais.osym.gov.tr' üzerinden gerçekleştirilecek olan tercihlerin gençlere, ailelere ve ülkeye hayırlar getirmesini diledi.

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu için tıklayabilirsiniz (1 Ağustos 2025)