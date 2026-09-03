ÖSYM, 2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları için sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - ÖSYM Başkanlığı, 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak 2026-KPSS Lisans Sınavı Alan Bilgisi oturumlarına katılacak adayların sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, Alan Bilgisi 1. Oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri), Alan Bilgisi 2. Oturum (Hukuk, İktisat, Maliye) ile Alan Bilgisi 3. Oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik) için adayların sınava girecekleri bina ve salon atamaları tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM'nin resmi internet adresi ais.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle temin edebilecek.

Öte yandan ÖSYM, adaylara sınav günleri için önemli hatırlatmalarda da bulundu.

Buna göre; 12 Eylül 2026 / Alan Bilgisi 1. Oturum: Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Aynı gün 12 Eylül 2026 / Alan Bilgisi 2. Oturuma katılacak adaylar saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 13 Eylül 2026 / Alan Bilgisi 3. Oturum için de adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.