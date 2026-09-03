Gaziantep Büyükşehir Belediyesi eğitim odaklı belediyecilik doğrultusunda hem destekleriyle hem de öğrenci dostu uygulamalarıyla çalışmalarını sürdürüyor.

GAZİANTEP (İGFA) - İnsanı merkeze alan hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, altyapı yatırımlarının yanı sıra sosyal belediyecilik uygulamalarıyla da eğitime destek veriyor gençlerin yaşam standartlarını yükseltiyor.

Öğrenciler, eğitim süreleri boyunca belediyenin sağladığı çok yönlü imkanlardan faydalanabiliyor, desteklerle ailelerin ekonomisine katkı sunuyor.

GENÇLERİN GELECEĞİNE YATIRIM YAPAN ŞEHİR

Öğrenciler için ulaşım desteği, ekonomik kolaylıklar, kültür ve sanat faaliyetleri, spor organizasyonları ile katılımcı yönetim anlayışını bir araya getiren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin yalnızca eğitim gördüğü değil, kendini geliştirdiği, sosyal yaşamın içinde aktif rol aldığı ve geleceğe güvenle hazırlandığı bir şehir inşa ediyor.

EĞİTİM DESTEKLERİYLE 750 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞILDI

'Eğitim Şehri Gaziantep' sloganıyla çalışmalar yürüten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde eğitim desteği veriyor. Böylelikle ailelerin bütçesine katkı sağlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar 750 bin öğrenciye eğitim desteği vererek çalışmalarına devam ediyor.

400 BİNİŞLİK ABONMAN 350 LİRAYA DÜŞÜRÜLDÜ

Öğrencilerin bütçesinde önemli yer tutan ulaşım giderlerini azaltmak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de örnek gösterilen bir uygulamaya imza attı. Aylık 400 binişlik öğrenci abonmanı 350 liraya düşürülerek bir yolculuk maliyeti 1 liranın altına indirildi.

Kent genelindeki toplu ulaşım sistemiyle entegre edilen bu uygulama sayesinde öğrenciler güvenli, ekonomik ve kesintisiz ulaşım hizmetinden yararlanırken aile ekonomisine de önemli katkı sağlanıyor.

HAYDİ SOFRAYA İLE 4 ÇEŞİT YEMEK 60 TL!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin uygun fiyatlı ve kaliteli yemek hizmeti sunduğu 'Haydi Sofraya' Restoranları bütçe dostu yönüyle dikkat çekiyor. Üniversite öğrencilerinin de sıklıkla yararlandığı uygulamada 4 çeşit yemek 60 TL'den veriliyor.

GASMEK İLE ÖĞRENCİLER GELECEĞE HAZIRLANIYOR

Eğitim projeleri kapsamında model haline gelen GASMEK, 7'den 70'e eğitimlerini sürdürüyor. Mesleki ve sanat kurslarının yanı sıra YKS ve LGS Etüt Kursları ile sınavlara hazırlanan öğrencilere ücretsiz destek veriyor.

Bu kapsamda şehrin dört bir yanında ve ilçelerde toplamda 36 merkezde bugüne kadar 81 bin 601 öğrenci etüt kurslarından yararlandı.

GASMEK ayrıca 2022-2026 Eğitim Öğretim Yılları arasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullara toplam 2 milyon 170 bin adet YKS-LGS denemesi dağıtımı yaptı.

2024-2026 Eğitim Öğretim Yılları arasında ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve GASMEK öğrencilerine toplam 103 bin adet soru bankası kitabı desteği verdi.

Yaz Okulları Program kapsamında ise 161 branşta bilişim teknolojileri, robotik kodlama, gastronomi, kültür, sanat ve kişisel gelişim alanlarında eğitimler verilerek öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerine destek olundu.