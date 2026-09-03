ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yatırım projelerinin stratejik öncelik ve teknik değerlendirme süreçlerinde önemli değişikliklere gitti. Bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğ değişikliğiyle, finansman programlarından yararlanmak isteyen yatırımcılar için 'Öncelikli Finansman Belgesi' uygulaması getirildi.

Yeni düzenlemeye göre, imalat sanayisine yönelik teşvik belgesi bulunan yatırımcılar, aracı bankalara finansman başvurusu yapmadan önce Bakanlıktan Öncelikli Finansman Belgesi almak üzere başvurabilecek.

ALT SINIR 100 MİLYON TL

Öncelikli Finansman Belgesi için başvuru tarihinde Ar-Ge harcamaları dahil öngörülen toplam yatırım tutarının en az 100 milyon TL olması gerekecek.

Stratejik öncelikli projeler için verilen TSP Belgesi başvurularında ise yatırım tutarı alt sınırı 1 milyar TL olacak. Bu başvurularda ayrıca yatırımcının son mali yıl bilançosundaki özkaynak veya ödenmiş sermayesinin en az 50 milyon TL olması şartı aranacak.

50 PUAN ALAN BELGEYİ ALABİLECEK

Öncelikli Finansman Belgesi başvurularında, belirli teşvik programları kapsamında düzenlenmiş teşvik belgesine sahip yatırımlar için ayrıca değerlendirme yapılmayacak ve belge doğrudan düzenlenecek.

Diğer başvurularda ise Bakanlığın belirlediği kriterler üzerinden puanlama yapılacak. 50 ve üzerinde puan alan projeler Öncelikli Finansman Belgesi almaya hak kazanacak.

Belgeyi alan yatırımcılar, Bakanlık değerlendirmesinin ardından aracı bankalara finansman başvurusunda bulunabilecek.

AYNI ANDA BİRDEN FAZLA PROGRAMA BAŞVURU YOK

Düzenlemeyle finansman programları arasındaki başvuru sürecine de sınır getirildi. Aynı anda birden fazla Finansman Programı için teknik değerlendirme yürütülmesi halinde yatırımcı yalnızca bir programa başvurabilecek.

Programın sona ermesi, durdurulması veya tahsis edilen limitlerin dolması halinde yeni başvurular durdurulabilecek. Gerek görülmesi halinde mevcut başvurular puanlarına göre sıralanarak yüksek puanlı projelerden başlanarak değerlendirilecek. Ayrıca, stratejik stoklara yönelik yatırımların da Teknik Komite tarafından uygun görülmesi halinde TSP proje büyüklüğünün hesaplanmasına dahil edilebilmesinin önü açıldı.