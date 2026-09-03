Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Yetenek Sınavları başvurusu süresi 4 Eylül Cuma günü (yarın) sona erecek. Adaylar başvurularını Büyükşehir Belediyesi'ne ait internet sitesi üzerinden online olarak yapabiliyor. 2026-2027 Eğitim-Öğretim Dönemi yetenek sınavları ise 12-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

KOCAELİ (İGFA) - Sanatın Başkenti Kocaeli yeni yetenekleri belirlemek için gün sayıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı'na yetenek sınavı ile öğrenci alınacak. 17 Ağustos Pazartesi günü başlayan başvuru süresi 4 Eylül Cuma günü (yarın) sona erecek. Adayların bu tarihe kadar başvurularını 'ebelediye.kocaeli.bel.tr' adresi üzerinden online olarak tamamlamaları gerekiyor.

YETENEK SINAVLARI 12-13 EYLÜL'DE

Başvuru süresinin tamamlanmasıyla yetenek sınavları için geri sayım başlayacak. Geleceğin sanatçılarının belirleneceği sınavlar, 12 ve 13 Eylül tarihlerinde Büyükşehir Belediye Konservatuarı'nın İzmit ve Gebze'deki eğitim merkezlerinde gerçekleştirilecek.

Sınavlar, Büyükşehir Belediye Konservatuvarı'nın 7 bölümde eğitim verdiği; Batı Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Din Müsikisi, Güzel Sanatlar, Geleneksel Sanatlar ve Sahne Sanatları bölümlerinin 33 ayrı branşında yapılacak. Konservatuvar sınavlarına 5 ile 60 yaş arasındaki tüm vatandaşlar katılabilecek. Adaylar, kazandıkları bölüm kapsamında 2 ile 4 yıl arasında eğitim alacak.

AKADEMİSYENLERDEN OLUŞAN SINAV JÜRİSİ

Büyükşehir Belediye Konservatuvarı yeni öğrencilerini belirlemek konusunda ise her zaman olduğu gibi son derece titiz davranıyor. Jüride, Büyükşehir Belediye Konservatuvarının tecrübeli eğitmen kadrosunun yanı sıra Kocaeli, Sakarya ve İstanbul Üniversitelilerinden uzman akademisyenler görev yapacak.