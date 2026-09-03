ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz'de sürüklenen mayın tehdidine karşı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı gemiler ve deniz hava vasıtalarıyla keşif-gözetleme faaliyetlerinin 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüldüğünü açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında, Karadeniz Ereğli, Sakarya Karasu, İstanbul Karaburun, Türkeli Demir Sahası ve Çatalca bölgelerinde su üzerinde tespit edilen şüpheli cisimlerin incelendiği belirtildi.

Bakanlık, tespit edilen cisimlerin İHA ya da Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (KİDA) olabileceğinin değerlendirildiğini, bu unsurların SAS timleri tarafından yerinde başarıyla imha edildiğini duyururken, denizlerdeki güvenliğin sağlanması ve muhtemel tehditlerin anında bertaraf edilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurguladı.