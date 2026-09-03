Sakarya Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlenmesi ve olası acil durumlara karşı hazırlıklı olması amacıyla düzenlenen kurum içi eğitimler, yangın söndürme eğitimiyle devam etti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlenmesi ve olası acil durumlara karşı hazırlıklı olması amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Büyükşehir çalışanlarına yönelik yangın söndürme eğitimi düzenlendi.

Gerçekleştirilen eğitimde itfaiye ekipleri tarafından yangının oluşumu, yangın çeşitleri, yangın sırasında alınması gereken önlemler ve müdahale yöntemleri hakkında çalışanlara kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Olası bir yangın durumunda yapılması gerekenler, tahliye süreçleri ve yangın söndürme ekipmanlarının doğru kullanımı örneklerle anlatıldı.

PERSONEL UYGULAMALI EĞİTİM ALDI

Teorik eğitimin ardından uygulama bölümüne geçildi. Kontrollü şekilde gerçekleştirilen çalışmada Büyükşehir çalışanları, yangın söndürme tüplerini kullanarak oluşturulan yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin gözetiminde gerçekleştirilen uygulamayla çalışanların yangın anında doğru ekipmanı doğru yöntemle kullanabilmesi yönünde uygulamalı olarak eğitim verildi.