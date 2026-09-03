Şehit ve gazi çocukları ile koruma altındaki çocukların özel okul yerleştirme sonuçları açıklandı. Başvuran adayların yüzde 99,08'i bir okula yerleşti.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şehit ve gazi çocukları ile devlet koruması altındaki çocuklara özel okullarda sunulan ücretsiz kontenjan hakkı kapsamında 2026-2027 eğitim öğretim yılı yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, uygulama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yürütüldü. Özel okullarda toplam öğrenci sayısının en az yüzde 3'ü oranında ayrılan ücretsiz kontenjanlardan, şehit ve gazi çocukları ile korunma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklar yararlandı.

BAŞVURANLARIN YÜZDE 99,08'İ YERLEŞTİ

2026-2027 eğitim öğretim yılı için yapılan başvurularda tercihte bulunan bin 969 öğrenciden bin 952'si, tercihlerinden birine yerleşti. Böylece başvuran adayların yüzde 99,08'i bir okula yerleştirilmiş oldu.

Verilere göre adayların yüzde 82'si ilk tercihine, yüzde 97'si ise ilk üç tercihinden birine yerleşti. İlk aşamada yerleşemeyen 17 öğrencinin ise il millî eğitim müdürlüklerince boş kontenjanlara yerleştirileceği bildirildi.

KAYITLAR 7 EYLÜL'E KADAR SÜRECEK

Yerleşen öğrencilerin ücretsiz eğitim hakkından yararlanabilmesi için 7 Eylül'e kadar ilgili özel okula kayıt yaptırması gerekiyor. Bu tarihe kadar kayıt yaptırmayan öğrencilerin haklarından vazgeçmiş sayılacağı belirtildi.

Kayıt yaptıran öğrenciler, servis ücreti hariç olmak üzere yemek, pansiyon, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt, uluslararası diploma programları gibi hizmetlerden öğrenim süresi boyunca ücretsiz yararlanabilecek.

BOŞ KONTENJANLAR 8 EYLÜL'DE YAYIMLANACAK

Yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanların 8 Eylül'de e-Okul üzerinden duyurulacağı, bu kontenjanlara yapılacak ücretsiz yerleştirme işlemlerinin ise özel okullar tarafından tamamlanacağı kaydedildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit ve gazi çocukları ile devlet koruması altındaki çocukların geleceğe en iyi şekilde hazırlanmasının temel öncelikleri olduğunu vurguladı. Bakan Göktaş, eğitimden sosyal haklara kadar çocuklara çok kapsamlı destek sunduklarını belirterek, 'Devletimizin tüm imkanlarını evlatlarımızın geleceği için seferber etmeyi sürdürüyoruz' dedi. Göktaş ayrıca sürecin Millî Eğitim Bakanlığı altyapısıyla yürütüldüğünü, e-Okul modülüyle destek veren MEB'e ve il müdürlüklerine teşekkür etti.