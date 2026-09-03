YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde nicelikten niteliğe geçiş sürecinin sürdüğünü belirterek, başarının artık diploma ve mezun sayısıyla değil, öğrencilerin kazandığı yetkinlikler ve sektörle olan bağlarıyla ölçüldüğünü vurguladı. Özvar, niteliksel dönüşüm zincirine İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa'nın ardından Kocaeli'yi de eklediklerini duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde nicelik odaklı büyüme döneminin geride bırakıldığını belirterek, yükseköğretimde niteliksel dönüşüm sürecinin sürdüğünü söyledi.

Özvar, İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa'nın ardından Kocaeli'nin de bu dönüşüm zincirine eklendiğini ifade ederek, üniversitelerin başarısının artık yalnızca diploma ve mezun sayılarıyla değerlendirilmediğini vurguladı.

'HEDEFİMİZ MEZUNLARIN HANGİ YETKİNLİKLERLE HAYATA HAZIRLANDIĞI'

Öğrencilerin hangi yetkinliklerle mezun olduğunun ve çalışma hayatına ne ölçüde hazırlandığının esas hedef olduğunu belirten Özvar, İşletmede Mesleki Eğitim (İME) modeliyle üniversite ile sektör arasındaki bağı eğitimin doğrudan bir parçası haline getirdiklerini söyledi. Özvar, bu modelle yetişen gençlerin, edindikleri bilgi ve deneyimle Türkiye'nin üretim kapasitesine katkı sunacak nitelikli insan kaynağı arasında yer alacağına inandıklarını ifade etti.

NİTELİK ODAKLI DÖNÜŞÜM VURGUSU

YÖK Başkanı, yükseköğretimde kaliteyi artırmaya dönük çalışmaların süreceğini belirterek, üniversite-sanayi iş birliğinin daha güçlü bir yapıya kavuşturulmasının hedeflendiğini kaydetti.