Selçuklu Aile Gelişim Merkezi (SAGEM) tarafından okula yeni başlayacak olan öğrencilerin eğitim hayatına sağlıklı bir giriş yapmalarını sağlamak ve okula uyum süreçlerini hızlandırmak amacıyla, ailelere yönelik 'Okula Uyum Semineri' gerçekleştirildi.

KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve aile kurumunun yapısını güçlendirmeyi hedefleyen Selçuklu Belediyesi Aile Gelişim Merkezi (SAGEM), ebeveynlerin bilinçlenmesi ve çocukların sağlıklı gelişimi için danışmanlık hizmeti vermeye devam ediyor. Bu kapsamda çocukların eğitim hayatına sağlıklı ve bilinçli bir başlangıç yapmalarına destek olmak amacıyla ailelere yönelik 'Okula Uyum Semineri' düzenledi.

Üç gün boyunca süren ve çocukların okul sürecine uyum sağlamalarında ailelerin yaklaşımının önemine dikkat çekilen seminerde, ilkokula başlama sürecinde yaşanabilecek duygusal ve sosyal değişimler, okul başlangıcının çocuk üzerindeki etkileri, ebeveynlerin bu süreçteki rolü ve çocukların okula daha sağlıklı bir başlangıç yapabilmeleri için dikkat edilmesi gereken konular ele alındı. Ayrıca seminerde, ebeveynlerin çocuklarını desteklerken kullanabilecekleri yaklaşım ve tutumlar üzerinde de duruldu.

Seminerin ardından SAGEM'den faydalanan aileler memnuniyetlerini dile getirerek Selçuklu Belediyesi Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya teşekkür ettiler.