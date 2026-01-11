ANKARA (İGFA) - 'Aile' temasıyla gerçekleştirilecek yarışma kapsamında, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu, özgün ve nitelikli hikâyelerin öğretmenler tarafından kaleme alınması hedefleniyor. Bu çerçevede; çocukların gelişim süreçlerinde aile-okul iş birliğini güçlendiren ve aile içi öğrenme ortamlarını destekleyen içeriklerin oluşturulması amaçlanıyor.

Yarışmaya katılacak eserlerin, 1-8. sınıf öğrencilerinin gelişim düzeylerine uygun ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kazanımlarını destekleyici nitelikte olması gerekiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre yarışma kapsamında 'aile içi iletişim, kültürel mirasın aile içinde kazanımı, teknolojinin güvenli kullanımı, sosyal ve duygusal gelişimin desteklenmesi ile okuma kültürünün aile ortamına taşınması' gibi alt temaları ele alan özgün hikâye kitaplarının hazırlanması planlanıyor.

Öğretmenler, 16 Ocak-28 Şubat tarihleri arasında 'ogretmenyazar.eba.gov.tr' platformu üzerinden eserlerini yükleyerek yarışmaya katılabilecek.