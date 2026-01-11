İZMİR (İGFA) -İzmir'de Bornova Belediyesi Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezlerinde düzenlenen ebeveyn atölyeleri kapsamında, çocuklara yönelik dokuma atölyesi gerçekleştirildi. Minikler, ebeveynleriyle birlikte kilim dokuma çalışmaları yaparak hem el becerilerini geliştirdi hem de geleneksel dokuma sanatıyla tanıştı. İzmir'in Bornova ilçesinde atölye çalışmasında çocuklar, renkli ipler ve basit dokuma tezgâhlarıyla kilim dokurken; ebeveynler de sürece aktif olarak katıldı.

Etkinlik, çocukların motor becerilerini, dikkat ve yaratıcılıklarını desteklerken aile-çocuk bağını güçlendiren keyifli anlara sahne oldu.

9 MAHALLEDE 3-6 YAŞ GRUBUNA ÜCRETSİZ HİZMET

Bornova Belediyesi'nin Naldöken, Evka 3, Merkez, Mevlana, Serintepe, Pınarbaşı, Atatürk, Altındağ ve Doğanlar mahallelerinde bulunan Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri, 3-6 yaş arası çocuklara hizmet veriyor. Merkezlerde uzman eğitmenler eşliğinde haftanın iki günü yarım gün süreyle eğitim ve oyun temelli etkinlikler düzenleniyor.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, atölyelerin çocukların gelişimine çok yönlü katkı sağladığını belirterek, 'Çocuklarımızın erken yaşta üretimle, sanatla ve aileleriyle birlikte öğrenmeyle buluşmasını çok önemsiyoruz. Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezlerimizde hem çocuklarımızı destekliyor hem de aileleri sürecin doğal bir parçası haline getiriyoruz' dedi.