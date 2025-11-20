Milli Eğitim Bakanlığı, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ile Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası için düzenlenecek faaliyetlerin temasını 'Korkma! Gençliğin Ruhu Burada' olarak belirlendi.

ANKARA (İGFA) - Milli Mücadele'nin ruhunu ve İstiklal Marşı'nın taşıdığı bağımsızlık idealini gelecek nesillere aktarmak amacıyla her yıl geniş kapsamlı faaliyetler planlayan Merkez Yürütme Kurulu, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci başkanlığında toplandı. Kurul, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ile 20-27 Aralık Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası kapsamında yurt içinde ve yurt dışında düzenlenecek etkinlikleri ele aldı. Bu yılın teması, 'Korkma! Gençliğin Ruhu Burada' olarak belirlendi.

Toplantının ardından Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı kaleme aldığı Taceddin Camii ve Dergâhı ziyaret edildi. Buradaki Mehmet Akif Ersoy Kültür Evi önünde açıklama yapan Yelkenci, kurulun amacının İstiklal Marşı'nın ruhunu çocuklara derinlemesine kavratmak olduğunu belirterek şöyle konuştu:

'Öğrencilerimizin İstiklal Marşı'nı sadece okumalarını değil, anlamalarını ve yaşamalarını istiyoruz. Bu nedenle her yıl daha güçlü çalışmalar planlıyor, gençlere bu bilinci aktaracak faaliyetleri değerlendiriyoruz.'

Yelkenci, TRT, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türk Dil Kurumu ve Kültür Bakanlığı gibi birçok kurumun çalışmalara katkı sağladığını vurgulayarak; öğrenci panelleri, sempozyumlar, yarışmalar, tiyatro ve müzik projeleri ile Millî Mücadele güzergâhında yapılacak canlandırmaların gündeme alındığını söyledi. Bu etkinliklerin, müfredatta yer alan Mehmet Akif ve İstiklal Marşı içeriğini de güçlendireceğini ifade etti.

Konuşmasını, 'Toplu vurdukça yürekler' sözünü hatırlatarak tamamlayan Yelkenci, bu yılki temanın gençlerin İstiklal Marşı'nı sahiplenme ruhunu yansıttığını belirterek çalışmaların hayırlı olmasını diledi. Programa katılan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Hüseyin Dalgar ise Mehmet Akif'i doğru anlamanın ve yeni nesle doğru anlatmanın tüm kurumlar için önemli bir sorumluluk olduğunu ifade ederek emeği geçen paydaşlara teşekkür etti.