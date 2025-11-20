Bursa Teknik Üniversitesi, robot teknolojileri ve akıllı sistemler alanındaki uzmanları, sanayi temsilcilerini ve öğrencileri bir araya getiren 'Robot Günleri'nin ikincisine ev sahipliği yaptı.

BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Araştırma Merkezi (ROTASAM) ile Mekatronik Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen 'BTÜ Robot Günleri', Mimar Sinan Yerleşkesi Ali Sürmen Salon'da gerçekleştirildi. Akademi, sanayi ve öğrencileri buluşturan etkinlikte robotik alandaki güncel trendler, geleceğin uygulamaları ve sektörün ihtiyaçları ele alındı.

Açılış konuşmasını yapan ROTASAM Müdürü ve Mekatronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Gelen, merkezin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi vererek robot teknolojilerinin disiplinler arası yapısına vurgu yaptı.

GELECEĞİN ROBOT UYGULAMALARI KONUŞULDU

Gün boyu süren oturumlarda Türkiye'nin önde gelen firmaları ve akademisyenler bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

İstanbul Gedik Üniversitesi Robot Teknolojileri Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Savaş Dilibal, 'Robotlu Kaynak Teknolojileri' sunumu ile robotların endüstriyel kaynak süreçlerindeki rolünü ve yeni teknolojik yaklaşımları aktardı. BTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Lekesiz, 'Biyomekaniğin Robotik için Önemi' başlıklı sunumunda insan hareketlerinden ilham alınan robotik tasarım örneklerini paylaştı.

SANAYİ TEMSİLCİLERİNDEN İLERİ ROBOTİK ÇÖZÜMLER

BOSCH, FANUC, SAHA Robotik, McFly Robot Teknolojileri ve FİGES firmalarının katıldığı sanayi oturumlarında; işbirlikçi robotlar, yapay zekâ destekli üretim çözümleri, endüstriyel otomasyon sistemleri gibi başlıklarda son gelişmeler anlatıldı.

Etkinlik kapsamında BTÜ öğrencileri tarafından geliştirilen mobil robotlar, manipülatör sistemleri ve otonom robotik projeler sergilendi. Yeni nesil robot platformları ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.