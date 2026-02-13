Alternatif müziğin sevilen gruplarından Mavi Gri, bu kez hem söz ve müziğini Murat Güneş'in yazdığı hem de birlikte seslendirdikleri 'Babasından Yaralı' ile dinleyicilerin karşısına çıktı. Solo projeleriyle olduğu kadar yazıp bestelediği şarkılarla adından söz ettiren Murat Güneş, bu özel projede Mavi Gri ile düet yaptı.

İSTANBUL (İGFA) - Düzenlemesi Akif Alkan imzası taşıyan parça, yayımlandığı andan itibaren duygusal atmosferiyle dikkat çekti.

Tamamen akustik düzenlemesiyle retro bir hava taşıyan 'Babasından Yaralı', klasik bir aşk ya da ayrılık şarkısının ötesine geçiyor. Şarkı, babasından yaralı büyüyen her çocuğun içinde bir yere dokunan evrensel bir duyguya sahip.

Öte yandan nakaratın giriş sözleriyle Mavi Gri'nin en sevilen parçalarından 'Ölümle Yaşam Arasında' ya da anlamlı bir gönderme yapılıyor.

KLİBİN MEKANI KİREÇBURNU'NDAKİ İKONİK AĞAÇ

Şarkının klibi, Leyla ile Mecnun dizisinin hafızalara kazınan sahnelerinin çekildiği Kireçburnu'ndaki ikonik ağaçlı alanda İzzet Başlak yönetmenliğinde çekildi. Görsel diliyle şarkının nostaljik ve içsel atmosferini destekleyen klipte dikkat çeken bir detay da var: Aradan geçen yaklaşık 15 yıl içinde ağaçlardan biri artık yerinde değil.