Ziynet Sali, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Kıbrıs Kaya Palazzo sahnesinde aşk dolu bir geceye imza attı.
KKTC (İGFA) - Dünden bugüne hit olmuş şarkılarının yanı sıra *ilk defa seslendirdiği çok sevilen Arabesk* ve Yunanca eserlerle de dinleyicilerine sürpriz yapan başarılı sanatçı, performansıyla ayakta alkışlandı.
25.sanat yılı kapsamında Harbiye Açıkhava, Vadi Açıkhava ve Londra konserlerinde başlattığı mendil geleneğini her sahnesinde sürdüren başarılı sanatçı, Sevgililer Günü'ne özel hazırlattığı mendilleri Kıbrıs'taki hayranlarına dağıttı.
Konser boyunca şarkılara eşlik eden dinleyicilerin mendilleri sallamasıyla salonda renkli ve unutulmaz görüntüler ortaya çıktı.