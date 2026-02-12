Kurtuluş Kuş, bu kez sahne ışıklarını değil, hayatının en değerli varlığını merkezine aldı. Kuş ve eşi, kızlarının 1. yaş gününü aile ve yakın dostlarının katılımıyla özel bir organizasyonla kutladı.

İSTANBUL (İGFA) - Son dönemde yayımladığı projelerle adından sıkça söz ettiren Kurtuluş Kuş, 'Hayattaki en büyük başarım ailem' sözleriyle duygularını dile getirdi.

Sanat dünyasında güçlü adımlarla ilerleyen Kuş, kariyerindeki yükselişin yanında baba olmanın verdiği mutluluğu her fırsatta vurguluyor.