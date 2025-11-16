'Maviden Yeşile Bir Yolculuk' temasıyla düzenlenen Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail'de 100K'dan 16K'ya kadar farklı etaplar start aldı. 15 ülkeden gelen 1226 sporcu, Marmaris'in eşsiz doğasında yarışıyor.

Mesut IŞIK / MUĞLA (İGFA) - Mint Organizasyon tarafından düzenlenen Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail, bu yıl da yoğun katılımla başladı. Gökova Körfezi'nden Datça Yarımadası'na uzanan rotalarda koşulan yarışta 100K, 70K, 48K, 30K ve 16K etapları sabah saatlerinde start aldı.

Anadolu Sigorta'nın 100. yılına özel hazırlanan 100K parkuru ile yenilenen 70K etabı saat 07.00'de Atatürk Heykeli önünden koşucularla buluştu. 48K ve 30K etapları 08.00'de, 16K parkuru da aynı noktadan başladı. Startı Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve Mint Organizasyon Kurucusu Engin Çetinay birlikte verdi. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinacı ise yarışın 16K etabında koştu.

15 ÜLKEDEN 1226 SPORCU MARMARİS DOĞASINDA

Bu yılki organizasyona Türkiye'nin yanı sıra 14 farklı ülkeden sporcular katıldı. Rusya, ABD, Slovakya, Sırbistan, Avusturya, İsveç, KKTC, Polonya, Portekiz, Fransa, Bulgaristan, Kazakistan, Kırgızistan ve Turks ve Caicos Adaları'ndan gelen atletler, Marmaris'in mavi ve yeşilin buluştuğu eşsiz parkurlarında zorlu bir mücadeleye başladı.

Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Valiliği, Marmaris Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Ticaret Odası ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

Organizasyonun isim sponsoru Anadolu Sigorta olurken, Marmaris Belediyesi ve Brooks Türkiye ana sponsorlar arasında yer aldı. Garmin, Herbalife, Segway-Ninebot, Uludağ İçecek, Fredonia Coffee, Bono Good Times, Marmaris GİAD ve Doca Pakkens ise co-sponsor olarak etkinliğe destek verdi.