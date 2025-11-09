Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Turunç Mahallesi'ndeki kıyı tesisinde atık alımına ilişkin basında yer alan haberler üzerine kamuoyunu bilgilendirdi. Belediye, mevzuata aykırı davranış sergileyen personelin iş akdinin feshedildiğini duyurdu.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Turunç Mahallesi'nde bulunan kıyı tesisinde teknelerden atık alımına ilişkin basında çıkan haberler üzerine açıklama yaptı.

Belediye, 2025 yazında Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik ekiplerinin 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında il genelinde 103 kıyı tesisi ve 32 atık alma gemisini denetlediğini belirtti. Denetimler sonucunda 60 kıyı tesisi ve 6 atık alma gemisine idari yaptırım uygulanmıştı.

Belediye açıklamasında, habere konu tesisin 19 Haziran 2025 tarihinde mevzuata aykırı işlem yaptığı tespit edilen personel hakkında MUTTAŞ tarafından aynı gün adli ve idari süreç başlatıldığı bildirildi. Yürütülen tahkikat sonucunda personelin iş akdi 31 Temmuz 2025'te Disiplin Kurulu kararıyla feshedildi. Adli süreç halen devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, denetimlerin ardından kendi tesislerinde atık alım donanımları ve prosedürlerini yeniden gözden geçirdiğini, benzer durumların tekrar yaşanmaması için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alındığını duyurdu. Belediye, çevrenin korunmasını temel öncelik olarak kabul ettiklerini ve tüm süreçleri şeffaflık ve kamu yararı ilkeleri doğrultusunda yürüttüklerini vurguladı.