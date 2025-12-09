Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğünde görev değişimi gerçekleşti.

BURSA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'in tensipleriyle MEB Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Gürhan Çokgezer, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü olarak atandı. Mevcut İl Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ise Edirne İl Millî Eğitim Müdürü olarak görevlendirildi.

Törende konuşan Dr. Ahmet Alireisoğlu, Bursa'da görev yapmaktan onur duyduğunu belirterek, görevi devralan meslektaşına başarılar diledi.

Görevi devralan İl Millî Eğitim Müdürümüz Gürhan Çokgezer, Bursa'nın eğitim seviyesini Bakanlığımızın politikaları çerçevesinde daha da yukarı taşımak için çalışacaklarını ifade ederek, Dr. Ahmet Alireisoğlu'na eğitim alanında yaptığı hizmetler için teşekkür etti.

Bursa İl Millî Eğitim Müdürü olarak atanan Gürhan Çokgezer, daha önce Bursa'da Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdürü olarak görev yaptı.

Bu görevinin ardından Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında çalışmalarını sürdüren Çokgezer, son olarak MEB Personel Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak görev yapmaktaydı.