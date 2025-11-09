Alanya'da düzenlenen Küresel Gazeteciler Konseyi'nin 5. Küresel Başarı Ödülleri ve ilk kez verilen İsmail Gaspıralı Onur Ödülleri sahiplerini buldu. Törende barış, hakikat ve medya diplomasisi vurgusu ön plana çıktı.

ANTALYA (İGFA) - Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen 'Küresel Başarı Ödülleri' ile ilk kez verilen 'İsmail Gaspıralı Onur Ödülleri', Alanya'da gerçekleştirilen görkemli bir törenle sahiplerine takdim edildi. Medya diplomasisinin uluslararası düzeydeki temsilcilerini bir araya getiren etkinlik, konseyin tanıtım filmiyle başladı.

Törene, TBMM NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi, çok sayıda diplomatik temsilci, medya yöneticisi ve gazeteci katıldı.

'GAZETECİLİK, BARIŞIN VE HAKİKATİN EVRENSEL DİLİ'

Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, törende yaptığı açılış konuşmasında, medyanın küresel barış, dayanışma ve karşılıklı anlayışın en güçlü araçlarından biri olduğunu vurguladı. Dim, 'Gazetecilik yalnızca bilgi aktaran bir meslek değil, insanlığın ortak vicdanını temsil eden bir sorumluluktur. Küresel Gazeteciler Konseyi olarak bizler, farklı dillerden, dinlerden, kültürlerden gelen gazetecileri aynı hedefte buluşturmayı amaçlıyoruz. Çünkü hakikat tektir ve biz o hakikatin izindeyiz.' dedi.

Dim ayrıca, İsmail Gaspıralı Onur Ödülleri'nin bu yıl ilk kez verilmesinin, konseyin Türk dünyasıyla olan kültürel ve entelektüel bağlarını daha da güçlendirdiğini belirtti. 'Gaspıralı'nın 'Dilde, fikirde, işte birlik' ilkesi, bugün bizim medya diplomasisinde rehberimizdir. Bu ödüller, o mirasın çağdaş bir yansımasıdır.' ifadelerini kullandı.

'BASIN DİPLOMASİSİ, TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ YANSITIYOR'

Konuşmasında Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü kutlayan Mevlüt Çavuşoğlu, Küresel Gazeteciler Konseyi'nin çalışmalarının Türkiye'nin uluslararası iletişim vizyonuna önemli katkı sunduğunu belirterek, 'Konsey, basın yoluyla diplomasinin nasıl etkin biçimde yürütülebileceğini tüm dünyaya gösteriyor. Bu misyonun her zaman destekçisi olacağız.' dedi.

Çavuşoğlu, uluslararası sistemin çatışma ve krizleri önlemede başarısız kaldığını vurgulayarak, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bölgesinde ve dünyada barışın, istikrarın ve adaletin sesi olduğunu söyledi. Türkiye'nin çevresinde yaşanan çatışmaların, küresel insani sorumluluk bilinciyle çözülmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, 'Dünyadaki savaşların yüzde 60'ı bizim coğrafyamızda yaşanıyor. Bu acıların dinmesi için çaba sarf etmekten başka bir seçeneğimiz yok. Türkiye, bu mücadelenin öncüsüdür.' ifadelerini kullandı.

İSMAİL GASPIRALI'NIN MİRASI: BİRLİK, DİL VE HAKİKAT

Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, törende yaptığı konuşmada, Türk dünyasının fikir öncülerinden İsmail Gaspıralı'nın mirasının bugün de medya dünyasına ışık tuttuğunu belirterek, 'Gaspıralı, basını yalnızca bir haber aracı değil, aynı zamanda milletlerin birbirini anlamasının köprüsü olarak gören bir vizyona sahipti. Biz de bu ödülle onun fikir mirasını yaşatıyoruz.' dedi.

Dim, bu yıl ilk kez verilen 'İsmail Gaspıralı Onur Ödülleri'nin, Türk dünyasına katkı sunan kişi ve kurumları onurlandırmak amacıyla hayata geçirildiğini belirtti.

GAZETECİLİK, DİPLOMASİ VE SANAT DÜNYASINDAN ANLAMLI ÖDÜLLER

Törende, TBMM NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi 'Küresel Diplomasi Ödülü'ne layık görüldü.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Türk dünyasına katkıları dolayısıyla 'Gazetecilik Ödülü'ne değer bulundu. Ödülü, AA adına Stratejik İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Hazal Duran, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev'in elinden aldı.

Törende duygusal anlar da yaşandı. İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında ayağını kaybeden TRT Arabi kameramanı Filistinli gazeteci Sami Muhammed Şehade, cesareti ve hakikat uğruna verdiği mücadele nedeniyle 'Gazetecilik Onur Ödülü'ne layık görüldü. Ödülünü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman takdim etti. Şehade, salondaki davetliler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Yayman, konuşmasında gazeteciliğin evrensel değerlerine vurgu yaparak, 'İnsanlık değerlerinin yok olduğu bir çağda, gerçeği haykıran gazeteciler insanlığın son vicdanıdır. Sami kardeşimizin cesareti, yalnızca Filistin halkının değil, tüm insanlığın onurudur.' dedi.

TÜRK DÜNYASINDAN SANATA DOKUNAN BİR AN: 'ÇIRPINIRDIN KARADENİZ'

Ödül alan isimler arasında yer alan Azerbaycanlı sanatçı Gülyanaq Memmedova, 'Sanat Ödülü'nü aldıktan sonra sahneye çıkarak 'Çırpınırdın Karadeniz' adlı eseri seslendirdi.

Şarkı, salondaki davetlilere duygusal anlar yaşattı ve alkışlarla eşlik edildi.

ULUSLARARASI KATILIMLA GÜÇLÜ BİR MESAJ

Törene, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, çok sayıda kurum ve kuruluş temsilcisi, yerli ve yabancı medya mensupları katıldı. Etkinlik, Türkiye'nin medya diplomasisi alanındaki yükselen gücünü bir kez daha ortaya koyarken, barış, dayanışma ve ortak kültürel değerlere vurgu yapan bir mesajla sona erdi.

ÖDÜL ALAN İSİMLER

5. Küresel Başarı Ödülleri'nin bazıları şöyle:

Diplomasi: Afrim Gashi

Afrim Gashi Bilim: Prof. Dr. Ahmet Alanay

Prof. Dr. Ahmet Alanay Gazetecilik: Sami Şahade (Filistinli gazi Gazeteci)

Sami Şahade (Filistinli gazi Gazeteci) Medya: Mikhail Gusman, Reşat Macit ve Nur Viral

Mikhail Gusman, Reşat Macit ve Nur Viral Türk Dünyası: Ömer Kocaman

Ömer Kocaman Sanat: Gulyanag Mammadova

İsmail Gaspıralı ödülleri de şöyle:

Hizmet: Abdülkadir Uraloğlu (Ulaştırma Bakanı)

Abdülkadir Uraloğlu (Ulaştırma Bakanı) Gazetecilik: Serdar Karagöz (AA Genel Müdürü)

Serdar Karagöz (AA Genel Müdürü) Edebiyat: Sultan Raev (TÜRKSOY Genel Sekreteri)

Sultan Raev (TÜRKSOY Genel Sekreteri) Eğitim: Prof. Dr. Zakir Avşar (İletişim Eğitimi)

Prof. Dr. Zakir Avşar (İletişim Eğitimi) Sanat: Z. Zhangali Alimkhanuly (Kazak Dombra Sanatçısı)

