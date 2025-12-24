Marmarabirlik, 2026 sezonu için ortaklarının üretim gücünü artırmak amacıyla kompoze gübre, organik gübre ve zirai ilaç temininde kullanılmak üzere 1 milyar 200 milyon TL'lik ayni kredi limiti tahsis etti. Marmarabirlik uzunca bir aradan sonra ortaklarına gübre dağıtacak.

BURSA (İGFA) - 8 kooperatif ve yaklaşık 30 bin ortağı aynı çatı altında buluşturan Marmarabirlik, 2026 üretim sezonu öncesinde ortaklarına yönelik önemli bir destek paketini açıkladı. Kurum, uzun bir aradan sonra yeniden ortak merkezli bir planlamaya giderek, üretim girdilerinin temini için toplam 1 milyar 200 milyon TL'lik ayni kredi limiti oluşturdu.

Tahsis edilen kredi desteği kapsamında üreticilere kompoze gübre, organik gübre ve zirai ilaç sağlanacak. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, ortak başına en az 25 bin TL, en fazla 140 bin TL kredi limiti belirlendiğini açıkladı. Kredi limitlerinin hesaplanmasında ortakların son üç yıllaki ürün teslimat ortalamalarının esas alındığını belirtti. Yıldız, dağıtımı yapılacak gübrelerin peşin, peşin fiyatına ürün alacağına mahsuben ya da gelecek ürün alım sezonuna vadeli olarak verileceğini ifade ederek, hem peşin hem de vadeli fiyatların üretici lehine uygun olacağını vurguladı.

Kredi limitlerinin 1 Ocak 2026 itibarıyla ortakların hesaplarına tanımlanacağını bildiren Yıldız, kompoze ve organik gübre sevkiyatlarının ise Ocak ayının ikinci haftasından itibaren başlayacağını kaydetti. Ortakların bu destekten yalnızca bir kefil ve bir imza ile yararlanabileceği de açıklandı.

'GÜÇLÜ ORTAK, GÜÇLÜ MARMARABİRLİK'

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, 1,2 milyar TL'lik ayni kredi desteğinin üreticilerin yeni sezona daha güçlü hazırlanmasını sağlayacağını belirterek, 'Yönetim anlayışımız, güçlü ortaklarıyla büyüyen güçlü Marmarabirlik hedefi üzerine kuruludur. Bu adım da bu anlayışın somut bir göstergesidir. Üretim odaklı desteklerimiz önümüzdeki dönemde de artarak sürecektir' dedi. Başkan Yıldız ayrıca, Marmarabirlik hakkında ortaya atılan asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, 'Verilemeyecek hiçbir hesabımız yok. Tek önceliğimiz Marmarabirlik ve ortak üreticilerimizin menfaatidir' ifadelerini kullandı.