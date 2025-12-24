Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, işgücü piyasasında nitelikli istihdamı artırmak için işverenlerle buluştu.

KONYA (İGFA) - Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, işgücü piyasasında güçlü iş birliğiyle istihdamın yaygınlaştırılması ve danışmanlık hizmetlerinin özel sektör beklentilerine uygun hale getirilmesi amacıyla düzenlediği istihdamda iş birliği çalıştaylarının sonuncusunu gerçekleştirdi.

İl Müdürü Önder Çiftci, çalıştayda yaptığı açıklamada, ilde faaliyet gösteren 50 ve daha fazla çalışanı bulunan işyerlerinin insan kaynakları yöneticileriyle bir araya geldiklerini belirtti. Çiftci, 'Toplu iş görüşmeleri, işgücü taleplerinin yayımlanması, kurumlar arası iş birliğinin istihdama katkısı, istihdam fuarları, veli toplantıları, İş Kulübü Eğitimleri ve kariyer günleri hakkında reel sektörün görüşlerini aldık. Elde edilen sonuçları raporlaştırarak Genel Müdürlüğümüzle paylaşacağız' dedi.

Çiftci, bu tür faaliyetlerin yoğun ilgi gördüğünü vurgulayarak, sektör bazında yapılacak çalıştaylarla daha mikro ölçekte veriler elde edilerek istihdamın artırılmasına katkı sağlanacağını ifade etti. 'İstihdam ve danışmanlık gibi çok yönlü faaliyetler, özel ve kamu sektörüyle nitelikli iş birliğini zorunlu kılıyor. Biz de bu güçle hizmet vermeye devam edeceğiz' diye konuştu.

Çalışma hayatına yönelik ilginin giderek arttığını belirten Çiftci, kurumların iş birliğinin kalitenin artmasının temel taşlarından biri olduğunu söyledi. 'Amacımız, iş birliklerini artırarak nitelikli insan kaynağını çalışma hayatına çekmek ve kalıcı, kaliteli istihdamı yaygınlaştırmaktır' dedi.

Çalıştaya katılım gösteren ve iş birliği çalışmalarına destek veren işyerleri insan kaynakları yöneticilerine teşekkür eden İl Müdürü Çiftci, çalışmaların hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni etti.

Programa katılım sağlayan insan kaynakları yöneticileri de Kurumsal hizmetlerin geliştirilmesi adına bu tür etkinliklerin önemli olduğunu, görüşlerinin alınmasına çok değer verdiklerini belirtti. Program grupların hazırladıkları raporların sunumuyla sona erdi.