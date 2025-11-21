Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Güney Ege kıyıları ile Balıkesir'in batı ilçerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın; Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Trakya'da yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/ saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığı, mevsim normallerinin üzerinde seyderen hava sıcaklıklarında, önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgar genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da Kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat), Trakya'da yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/ saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI :

Rüzgarın; Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Trakya'da yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/ saat) şeklinde esmesi beklendiğinden dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.