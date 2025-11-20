Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın paylaştığı videoyla duyurulan testte, Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı, iki F-16 ile kol uçuşu yaparken MURAD AESA radarı ve GÖKDOĞAN füzesiyle 30 mil ötedeki hedefe kilitlenip simüle atışta tam isabet sağladı.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin milli insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, Tekirdağ Çorlu'daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanarak gökyüzünde bir ilke daha imza attı.

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait iki F-16 savaş uçağının eşlik ettiği 'F-16 Kol Uçuşu, GÖKDOĞAN Mühimmatı Bağlı Uçuş ve MURAD AESA Radar Performans Testi'nde, KIZILELMA üç zorlu senaryoyu eş zamanlı başarıyla tamamladı.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, NSosyal'e özel hesabından paylaştığı etkileyici videoyla testin detaylarını gösterdi.

Ortalama 15 bin feet irtifada 1 saat 45 dakika süren uçuşta, KIZILELMA'nın toplam test uçuş süresi 55 saate ulaştı.