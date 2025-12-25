Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin düzenlediği '2025 Yılın Basın Fotoğrafları' yarışmasında, Bitlis'te dam üstünde sinema izleyen çocukları görüntüleyen fotoğrafıyla Mustafa Kılıç, Mustafa Pekcan Özel Ödülü'ne layık görüldü.

MARDİN (İGFA) - Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) tarafından düzenlenen '2025 Yılın Basın Fotoğrafları' yarışmasının ödül töreni, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, milletvekilleri ve çok sayıda bürokrat katıldı.

Mardinli foto muhabiri Mustafa Kılıç, Bitlis'te bir köyde dam üstünde sinema izleyen çocukları konu alan etkileyici karesiyle, 2004 yılında Irak'ta Kızılay konvoyuna yönelik saldırıda şehit olan Mustafa Pekcan adına verilen Mustafa Pekcan Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

Ödülünü törende alan Kılıç, büyük mutluluk yaşadığını belirterek, 'Bu ödül benim için büyük bir onur. Çocukların masumiyeti ve köy hayatının sıcaklığı bu karede beni derinden etkiledi' ifadelerini kullandı.

TFMD'nin 40. yılına denk gelen yarışmada, özellikle Suriye'deki tarihi gelişmeleri belgeleyen fotoğraflar öne çıktı. TFMD Başkanı Rıza Özel de tören öncesinde sergilenen fotoğraflar hakkında davetlilere bilgi verdi.

Mustafa Kılıç'a verilen ödül, basın fotoğrafçılığının yalnızca haber değeri değil, aynı zamanda toplumsal hafızaya katkı sunan güçlü bir anlatım dili olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.