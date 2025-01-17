AK Parti Mardin Milletvekili Dr. Muhammed Adak, 2025 Yılı Yatırım Programı kapsamında Mardin’e tahsis edilen bütçe ile önümüzdeki süreçte yapılacak yatırımları değerlendirdi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin’in sulama, sağlık, eğitim, ulaştırma ve kültür-turizm alanlarında ciddi yatırımlarla destekleneceğinin altını çizen Mardin Milletvekili Dr. Muhammed Adak, atılan bu değerli adamlarla Mardin’in ekonomisi daha güçlü olacağını ve istihdama büyük katkı sağlanacağını ifade etti.

“MARDİN’İN EKONOMİSİNİ GÜÇLENDİRECEĞİZ

Özellikle GAP projelerine ayrılan kaynakların çok önemli olduğunu kaydeden Adak,” Yeni GAP Eylem Planı’yla GAP Bölgesinde 570 bin 246 kişiye istihdam sağlanacağı ve 4 yıllık süreçte 198 projeye 496 milyar liralık kaynak aktarılacak. Mardin’i yalnızca bölgesel kalkınmada değil, Türkiye genelinde daha güçlü bir konuma taşıyacaktır. 2024 yılında 36 proje 7 milyar 726 milyon tutarında yatırım yapıldı. 2025 yılı için yatırım bütçesi olarak 12.3 milyar tutarında bütçe ayrıldı. Aşağı Fırat 2. Merhale (GAP Suyu) 57 milyar TL’lik toplam proje tutarının 2025 yılı için 8,15 milyar TL’si tahsis edildi. Mardin İli 2. Kademe İçme Suyu Tesisleri için 4,59 milyar TL’lik toplam proje tutarına 430 milyon TL kaynak ayrıldı. Projelerin bir an önce tamamlanması ve Mardin halkının hizmetine sunulması için çalışmaların hızlandırılması için gerekli takibi sürdüreceğiz. Özellikle GAP kapsamındaki sulama projelerinin Mardin’in tarımsal potansiyelini artıracağız. Hedefimiz, Mardin’in üretim kapasitesini artırarak ekonomik kalkınmada lider bir şehir haline gelmesini sağlamaktır” dedi.

MARDİN ORTADOĞUYA AÇILAN TİCARET KAPISI OLACAK

Karkamış-Nusaybin Demiryolu Rehabilitasyonu, Kalkınma Yolu Demiryolu Projesi ve Ceylanpınar-Kızıltepe Yolu çalışmaları için daha önce bakanlık nezdinde yaptığımız görüşmeler olumlu sonuçlar aldıklarını ifade eden Adak,” Bu üç proje için bakanlığımız Karkamış-Nusaybin Demiryolu Rehabilitasyonu için 300 Milyon TL, Kalkınma Yolu Demiryolu Projesi 300 milyon TL ve Ceylanpınar-Kızıltepe Yolu çalışmaları için de 168 milyon TL ödenek ayırdı. Toplamda 768 milyon TL yatırım yapılacak. Bu sayede Mardin Ortadoğu’ya açılan ticaret kapısı olacak. “ifadelerini kullandı.

MARDİN BÖLGENİN SAĞLIK ÜSSÜ OLACAK

Mardin’de sağlık alanında önemli yatırımların devam ettiğini kaydeden Adak, açıklamalarına şöyle devam etti,” Mardin Şehir Hastanesi ve Kızıltepe Ek Bina: 8,1 milyar TL’lik proje için 2025 yılında 2 milyar TL ödenek tahsis edildi. İlimizde 50 Yataklı Mardin Şehir Hastanesi,300 Yataklı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Binası, 110 Yataklı Kızıltepe Devlet Hastanesi Ek Bina, 30 Ünite Nusaybin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi,20 Ünite Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşaatları hızla devam ediyor. Özellikle Mardin’deki sağlık yatırımlarının en büyüğü olan 750 yataklı şehir hastanesinin yapımı tamamlandığında 195 bin metrekare kapalı alana sahip olacak hastanede 260 poliklinik odası, 29 ameliyathane masası bulunacak. İnşallah 2025 yılında hizmete girecek. Başta inşaatı devam eden hastanelerimizin faaliyete geçirilmesi yanı sıra Doktor ve Uzman doktor sıkıntısı giderilmesi ile birlikte inşallah Mardin bölgenin sağlık üssü olacaktır”

MARDİN EKONOMİK VE YATIRIM ÜSSÜ OLACAK

Yatırımların sadece altyapıyla sınırlı kalmadığını, sosyal ve kültürel projelerle de Mardin’in yaşam kalitesinin artırılacağını vurgulayan Adak,” Aziz Sancar Kültür Evi, Midyat Sokak Sağlıklaştırma Projesi ve tarihi mahallelerin restorasyonu gibi yatırımların, Mardin’in kültürel değerlerinin korunmasına ve turizmin canlanmasına katkı sağlayacaktır. Midyat Sokak Sağlıklaştırma Uygulamalarına 100 milyon TL. Aziz Sancar Kültür Evi Restorasyonu: 50 milyon TL. Tarihi Dereiçi Mahallesinin Canlandırılması ise 9 milyon TL olmak üzere 159 milyon TL yatırım yapılacak. Ayrıca Artuklu Üniversitesi: 2025 yılı için 401 milyon TL ödenek ayrıldı. Tarım ve Tarımsal Sanayide Verimlilik: 15,4 milyon TL’lik ödenekle verimliliğin artırılması hedefleniyor. Mardin Adalet Binası: 200 milyon TL Mobilyacılar ve Marangozcular KSS 130 milyon TL yatırım yapıldı” şeklinde konuştu

“MARDİN’İN ÖNEMİ HER GEÇEN GÜN DAHA DA FARKEDİLİYOR”

2025 yılı Yatırım Programı kapsamında devam eden ve yapılması planlanan yeni projeler için Mardin’imize tahsis edilen bütçenin şehrimiz adına hayırlara vesile olmasını dileyen Adak, sözlerini şöyle tamamdı.” Şehrimizin sulama, eğitim, sağlık, ulaştırma ve kültür-turizm gibi birçok sektörde desteklenmesi şüphesiz ki şehrimizin refah seviyesini arttıracaktır. Özellikle GAP kapsamında sulama yatırımlarına yönelik bütçeler sayesinde şehrimizin tarım sektöründe gelirinin arttırılması ile birlikte enerji sorununun da en aza indirilmesi hedeflenmektedir. Aynı zamanda kültürel anlamda Kültür evi ve tarihi mahallelerin restorasyonları, karayolu ve demiryolu ulaşımları gibi yeni projeler şehrimizin tarım, sanayi ve turizm sektörlerinde daha fazla canlanmasına katkı sunacaktır. Ödenek aktarılamayan projelerin de en kısa süre içerisinde hayata geçirilmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu yatırımların gerçekleşmesinde Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz, İlgili Bakanlar ve bürokratlar, Valimiz Tuncay Akkoyun, İl başkanımız Mehmet Uncu ve Milletvekilimiz Faruk Kılıç'a bizlerle birlikte katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Aynı zamanda ilimizin ihtiyaçlarının belirlenmesinde istişare yaptığımız STK'lara, yerel medya mensuplarına ve hemşerilerimize de şükranlarımızı sunarız. İlimize ve Ülkemize hayırlı olsun ”şeklinde açıklamalarda bulundu.