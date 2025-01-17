Mardinli Dünya Şampiyonu kuaför ustası Emrah Bilen, öğrencilerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin'in Yeşilli Sakarya İlköğretim Okulu'nda öğrencilerle bir araya gelen CMC Dünya Kuaför Şampiyonu Emrah Bilen, Sakarya İlköğretim Okulu’nda düzenlenen mesleki tanıtım programında öğrencilerle bir araya geldiklerini ifade etti.

Öğrencilerle bir araya gelerek mesleki deneyimlerini paylaştığını belirten Bilen,” Onlara yönelik birkaç söyleşi gerçekleştirdik. Bu etkinlikte, hem öğrencilerin meslekler hakkında merak ettiklerini yanıtlamaya hem de ilham vermeye çalıştım. Geleceğe dair hedefleriyle ilgili onları motive etmek ve yol gösterici olmak benim için oldukça keyifliydi” dedi.

Daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtlayan Bilen, program sonunda öğrencileri tıraş etti.