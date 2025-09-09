Kocaeli Gebze Belediyesi tarafından Beylikbağı Parkı içerisinde inşa edilen Güzide Sosyal Tesisi’nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sahada yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Proje kapsamında bölgeye modern ve işlevsel bir sosyal yaşam alanı kazandırılması hedefleniyor. 7 bin 500 metrekarelik alan üzerine kurulan tesiste kafe, restoran, açık otopark ve dinlenme alanları bulunacak. Tesis, hem gençlerin hem de ailelerin keyifli vakit geçirebileceği bir ortam sunacak.

Başkan Büyükgöz, “Beylikbağı’na yakışan, sosyal ihtiyaçları karşılayan bir mekan oluşturuyoruz. Tesisin inşasında önemli aşamalar tamamlandı, çok yakında halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Güzide Sosyal Tesisi, bölgedeki sosyal yaşamı canlandıracak ve vatandaşların bir araya gelip vakit geçirebileceği yeni bir merkez olacak. Ayrıca tesis alanında yürütülen peyzaj ve çevre düzenlemeleri, mekânın hem modern hem de doğayla uyumlu bir yapıda olmasını sağlayacak.