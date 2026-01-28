Mardin'de Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikası, Mardin'de imzalanan toplu iş sözleşmesi için Vali Tuncay Akkoyun'a teşekkür etti.

MARDİN (İGFA) - Mardin'de, Hak-İş Konfederasyonu Mardin İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Mardin Şube Başkanı Aziz Adıbelli, Mardin Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kent A.Ş. ile yürütülen toplu iş sözleşmesi sürecindeki hassasiyet ve emeğe verilen değer nedeniyle Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'a teşekkür etti.

Adıbelli yaptığı açıklamada, başta Vali Tuncay Akkoyun olmak üzere Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, Genel Sekreter Yardımcıları ve Kent A.Ş. Yönetim Kurulu üyelerine minnettarlığını dile getirdi.

Adıbelli, 'Mardin Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Kent Anonim Şirketi Toplu İş Sözleşme sürecindeki hassasiyetlerinden, emeğe ve emekçiye verdikleri değerden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz' dedi.

Başkan Adıbelli ayrıca, imzalanan toplu iş sözleşmesiyle üyelerin sesinin, taleplerinin ve alın terinin karşılığını bulduğunu vurguladı. 'Bu sözleşme, üyelerimizin sesi, talebi ve alın terinin karşılığını bulmuştur. Sendikamız, alın terinin hakkıyla karşılık bulması için mücadelesine azimle devam edecektir. Bu sözleşme, Mardin'deki örgütlü gücümüzü daha da pekiştirmiş, emekçilerimizin yarınlarına umut olmuştur' ifadelerini kullandı.

Adıbelli, açıklamasını 'Tüm emekçi kardeşlerimize hayırlı, bereketli olsun' sözleriyle tamamladı.