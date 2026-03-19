Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ramazan Bayramı öncesinde yayınladığı mesajda şehrin geleceğini ilgilendiren önemli mesajlar verdi ve tüm vatandaşların bayramını kutladı.

SAKARYA (İGFA) - Tarihin en büyük ulaşım, kültür, sanat ve sosyal donatı projeleri için bayram sonrasına işaret eden Alemdar, her kürsüde deklare ettiği 'Sakarya için birlikte, omuz omuza, ayrıştırmadan, birleştirici güçlü çalışacağız' mesajını yineledi ve Sakarya'da tarihin en büyük yatırım döneminin tüm hızıyla süreceğini vurguladı.

RAYLI, AFA, YAZLIK KATLI KAVŞAĞI VE HİZMET BİNASI...

Bayram sonrası 24 Nisan'da şehrin yakından takip ettiği Adapazarı-Serdivan Raylı Sistem Projesi için yapım ihalesine çıkılacağını belirten, AFA Kültür ve Kongre Merkezi ile şehir trafiği için hayati olan Yazlık Katlı Kavşağı'nda ise çalışmaların bayram sonrası hızlanacağını belirten Alemdar, Yeni Belediye Hizmet Binası için de yakında ihaleye çıkılacağını müjdeledi.

Ramazan boyunca 16 ilçenin 16'ını da ziyaret eden, devam eden çalışmaları inceleyen, yeni müjdeler paylaşan ve kucaklaştığı vatandaşın taleplerini tek tek dinleyen Başkan Alemdar, '1 milyon 100 bin kişinin yıllardır beklediği projelerin gerçeğe dönüştüğü günler yakın' mesajı verdi.

'16 İLÇEMİZİ ADIM ADIM GEZDİK'

Başkan Yusuf Alemdar'ın mesajından satır başları şöyle: 'Sakarya'mızda bir Ramazan ayını daha birlikte, sevdiklerimizle huzur iklimi içerisinde geçirdik. Aynı huzurla rabbim Ramazan Bayramı'na ulaşmayı nasip etsin. Ramazan ayı boyunca 16 ilçemizi adım adım gezdik, vatandaşlarımızla bir araya geldik. Her zaman vatandaşımızın yanında, sahada olmaya devam edeceğiz.'

'SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIZ'

'Bizler sorumluluğumuzun farkındayız. Bu bilinçle hareket ediyor, şehrimizi daha güzel bir geleceğe hazırlamak için kararlılıkla adımlar atıyoruz. İnşallah Ramazan Bayramı sonrası şehrimizin uzun yıllardır beklediği projelerin ve yatırımların gerçeğe dönüşeceği günler yaşayacağız. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı, güzel bir bayram diliyorum'

'BAYRAM SONRASI ÖNEMLİ ADIMLARIN VAKTİ GELMİŞ OLACAK'

'Hayalini kurduğumuz Raylı Sistem Hattı için 24 Nisan'da yapım ihalesini yapacağız. Aynı şekilde uzun yıllardır beklenen AFA Kültür ve Kongre Merkezi'nin ihalesi Ramazan ayında yaptık. Bayram sonrası inşallah saha çalışmaları başlayacak. Yazlık Katlı Kavşağı'nda da beklediğimiz çalışma Ramazan'da başlamıştı ve bayram sonrası hız kazanması yönünde gayretimiz var. İnşallah yeni belediye binamız içinde bayram sonrası ihale ilanına çıkacağız. Bayram bittiğinde şehrimizi geleceğe taşıyacağımız çok önemli adımların vakti gelmiş olacak'

'UZUNÇARŞI RESTORASYONUNDA 3'ÜNCÜ KISMA BAŞLIYORUZ'

'Tarihi Uzunçarşı'mızın 3.etap restorasyon sürecimiz hızla ilerliyor. Burada ilk iki kısımda büyük bir bölüm tamamlandı. Şimdi üçüncü kısım için bayram sonrası çalışmalara başlayacağız.'

SÖĞÜTLÜ, KARAPÜRÇEK, PAMUKOVA, ARİFİYE...

'Bayram sonrası sadece proje ve yatırımların başlangıcı değil, tamamlanan projelerin de açılışını yapacağız. Söğütlü Ritim Park, Karapürçek SGM, Pamukova Mekece Sosyal Tesisler, Arifiye Gençlik Merkezi ve Yüzme Havuzu projelerimizin artık vatandaşlarımızla buluşmak için gün sayıyor. İnşallah bayram sonrası hep beraber açılışlarımızı gerçekleştirip, hemşerilerimizin hizmetine sunacağız.'