İstanbul'da Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Ramazan Bayramı öncesinde belediye çalışanlarıyla bir araya gelerek bayramlaştı.

İSTANBUL (İGFA) -Maltepe Belediyesi'nde bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Maltepe'de sunulan hizmetlerin niteliğini yükseltmek için büyük bir özveriyle çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Esin Köymen, 'Çalışma ortamlarımızda barış ve sağlıklı bir düzen oluşturmak bizim için çok önemli. Bu süreçte verdiğiniz destekler için her birinize teşekkür ediyorum' dedi.

Göreve başlarken çocuklar, kadınlar ve gençleri öncelik olarak belirlediklerini hatırlatan Köymen, bu alanlarda yürütülen çalışmaların daha da titizlikle sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi. Yerelde verilen hizmetlerin toplumda doğrudan karşılık bulduğunu ifade eden Köymen, dayanışma ve insan odaklı belediyecilik anlayışının önemine vurgu yaptı.

KÖYMEN: 'KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMEYECEĞİZ.'

Köymen, belediyecilik anlayışlarında saygı, iletişim ve eşit hizmetin temel olduğunu belirterek, 'Vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmet kadar, onlarla kurduğumuz iletişim de çok önemli. Kimseyi ötekileştirmeden, kaliteli ve kapsayıcı hizmet sunmaya devam edeceğiz' dedi.