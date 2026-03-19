Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı arifesinde il genelindeki mezarlıkları ziyaret eden vatandaşları yalnız bırakmadı. 17 ilçede eş zamanlı olarak yürütülen çalışma kapsamında, kabir ziyareti yapan vatandaşlara 20 bin adet Yasin-i Şerif ve 20 bin adet çiçek dağıtımı gerçekleştirildi.

MANİSA (İGFA) - Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı koordinesinde düzenlenen etkinlikte, Mezarlıklar Dairesi Başkanı Yaşar Selcan, Defin Hizmetleri Şube Müdürü Lütfiye Topluca ve Mezarlık Bakım Onarım Şube Müdürü Fatih Uzun sahada vatandaşlarla bir araya geldi. Özellikle yoğunluğun yaşandığı Kırtık ve Çatal mezarlıklarında kurulan stantlarda dağıtımlar düzenli bir şekilde yapıldı.

Uygulama, yalnızca merkez ilçelerle sınırlı kalmayarak Manisa'nın en uzak mahallelerinden en büyük ilçelerine kadar toplam 17 ilçede aynı anda hayata geçirildi. Şehir merkezinde özellikle yoğunluğun en üst seviyede olduğu Kırtık ve Çatal Mezarlıkları girişlerinde kurulan hizmet noktalarında, belediye çalışanları vatandaşları karşılayarak çiçek ve Yasin-i Şerif takdiminde bulundu. Gün boyu süren çalışmalar neticesinde toplamda 20 bin adet Yasin-i Şerif ve 20 bin adet çiçek Manisalılara ulaştırıldı.

Ziyaretlerin daha huzurlu bir atmosferde gerçekleşmesini amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, bayram öncesinde mezarlıklarda temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını da tamamlayarak alanları ziyarete uygun hale getirdi. Belediye ekipleri, gün boyu sahada kalarak vatandaşlara yönlendirme ve destek hizmeti sağlamaya devam etti.