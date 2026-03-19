Gebze'de Belediyesi'nin 'Gebze'de Mevsim Ramazan' etkinlikleri kapsamında, Ramazan ayının uğurlanıp bayramın karşılanması dolayısıyla çocuklara yönelik 'Elveda Ramazan Hoş Geldin Bayram' programı gerçekleştirildi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen 'Elveda Ramazan Hoş Geldin Bayram' programına Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de katılarak çocukların bayram sevincine ortak oldu. Çocukların ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği programda renkli görüntüler yaşandı.

Program kapsamında özellikle çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi. Yüz boyama, bayram kesesi yapımı ve geleneksel oyunlar ile çocuklar bayram coşkusunu doyasıya yaşadı. Aileler de kurulan etkinlik alanında çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirdi.

Etkinlik alanını gezen Başkan Zinnur Büyükgöz, çocuklarla sohbet ederek bayramlarını tebrik etti. Vatandaşlarla da bir araya gelen Büyükgöz, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yaşatan programların önemine vurgu yaptı.

GELENEKSEL BAYRAM KÜLTÜRÜ YAŞATILDI

Etkinlikte bayramların paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla geleneksel kültürü yansıtan uygulamalara yer verildi. Hazırlanan bayram keseleri ve oynanan geleneksel oyunlarla çocuklara eski bayramların coşkusu anlatıldı. Gerçekleştirilen program, hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.