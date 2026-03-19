İnegöl'de Ramazan Bayramı arifesinde düzenlenen bayramlaşma programında ilçe protokolü ve vatandaşlar bir araya geldi. Kent Meydanı'ndaki sergi salonunda gerçekleştirilen tören, İnegöl Kaymakamlığı ile İnegöl Belediyesi iş birliğinde düzenlendi.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl ilçesindeki programa Kaymakam Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların yer aldığı programda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Programda konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Ramazan ayının yoğun ve verimli geçtiğini belirterek, sosyal yardımlar ve çeşitli etkinliklerle vatandaşların yanında olduklarını ifade etti. Taban, İnegöl'de yardımlaşma kültürünün güçlü olduğuna dikkat çekerek, hayırseverlere teşekkür etti.

'SAVAŞLARIN SONA ERMESİNİ DİLİYORUZ'

Konuşmasında bölgesel gelişmelere de değinen Taban, dünyada süren çatışmaların sona ermesi temennisinde bulunarak, Türkiye'deki huzur ortamının korunmasının önemine vurgu yaptı. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü de hatırlatan Taban, şehitleri rahmetle andı.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ise Ramazan ayı boyunca dayanışma ve paylaşma duygularının güçlendiğini belirterek, Çanakkale Zaferi'nin milletin birlik ve beraberliğinin en büyük göstergesi olduğunu söyledi. Salman, barış dolu bayramlara ulaşma temennisinde bulundu.

Kaymakam Eren Arslan da bayramların toplumsal birlikteliği güçlendiren özel günler olduğuna dikkat çekerek, tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Programın ardından ilçe protokolü; emniyet, jandarma, belediye birimleri ve hastanelerde görev yapan personeli ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti. Ayrıca hastanede tedavi gören vatandaşlara da geçmiş olsun dilekleri iletildi.