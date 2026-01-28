Avrupa Gençlik Başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Efes Selçuk'ta, gençlerin yerel karar alma süreçlerine aktif katılımını sağlamak amacıyla Efes Selçuk Next Gençlik Ağı hayata geçirildi.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de Efes Selçuk Gençlik Ağı, Efes Selçuk'ta yaşayan, yaşamak isteyen veya eğitim ya da öğrenim gören gençleri yerel karar alma sürecine dahil ederek, gençlerin fikirleri ile kentin geleceği inşa etmeyi amaçlıyor.

Avrupa Gençlik Başkenti sürecine hazırlanan Efes Selçuk yerelde demokrasinin işlemesine öncülük ediyor. Kentin paydaşı olarak kent yönetiminde söz sahibi olacak gençler Efes Selçuk Next Gençlik Ağı'nın ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Gençleri yerel yönetime dahil etmeyi amaçlayan Efes Selçuk Next Gençlik Ağı; gençlerin kentin geleceğine dair görüş, öneri ve hayallerini karar alma mekanizmalarına taşıyacak. Avrupa Gençlik Başkenti sürecine hazırlanan Efes Selçuk, bu çalışmayla yerelde katılımcı demokrasinin güçlenmesine öncülük ediyor.

Efes Selçuk Belediyesi tarafından Kasım ayında duyurusu yapılan Efes Selçuk Next Gençlik Ağı'nın ilk toplantısı, Selçuk Efes Kent Belleği'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Efes Selçuk Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü çalışanları, Efes Selçuklu gençler ile Gençlik Politikaları Geliştirme Uzmanı ve Başkent Gençlik Meclisi Kurucu Başkanı Dr. Halil Ecer katıldı.

15-27 yaş aralığındaki gençleri kapsayan Efes Selçuk Next Gençlik Ağı; gençlerin kent yönetiminde söz sahibi olmalarını sağlarken, 2026 yılı sonuna kadar Efes Selçuk'un 2029 Avrupa Gençlik Başkenti adaylığı sürecine yönelik çalışmaları da yürütecek.

Gençlik Ağı, çalışmalarına Efes Selçuk Gençlik Meclisi'nin kurulması ile başlayacak. Gençlik Meclisi'nin oluşturulmasının ardından; Avrupa ile ilişkilerin güçlendirilmesi, dezavantajlı gruplarda yer alan gençlerin desteklenmesi ve yerel-ulusal sivil toplum örgütleriyle iş birliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; 'Efes Selçuk'ta gençlerin söz söyleyen değil sözleri dinlenen, karar mekanizmalarını harekete geçiren, kendileri ve kentleri için fikir üreten, eylem süreçlerine katılan yurttaşlar haline gelmesi için Efes Selçuk Gençlik Ağımızı kurduk. Efes Selçuk'ta yaşayan, bu kentte eğitim ya da öğrenim gören 15- 27 yaş arası tüm gençlerimizi Efes Selçuk Next Gençlik Ağı'na katılmaya davet ediyoruz' dedi.