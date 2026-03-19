Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların daha temiz, düzenli ve huzurlu bir ortamda vakit geçirebilmesi için şehir genelinde kapsamlı bir bakım ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin bayram öncesi seferberliğiyle parklar, camiler ve caddeler baştan sona temizlenip yenilendi. Yeşil alanlarda bakım ve peyzaj çalışmaları tamamlanırken, şehrin dört bir yanı hem bayrama hem de bahara hazır hale getirildi.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin koordineli şekilde yürüttüğü çalışmalar kapsamında, şehrin dört bir yanındaki yeşil alanlar baştan sona elden geçirilerek genel çevre bakımları titizlikle yapıldı.

Bayram öncesi hummalı bir çalışma yürüten ekiplerhem estetik hem de hijyen açısından Sakarya'yı bayrama hazırladı.

Özellikle Sakaryalıların yoğun ilgi gösterdiği Millet Bahçesi ve Aziz Duran Parkı'nda yürüyüş yolları, havuzlar ve kaldırımlar detaylı şekilde temizlenirken, park içerisindeki oturma alanları, çocuk oyun grupları ve sosyal donatılar da elden geçirildi. Boyama ve budama çalışmalarıyla parkların genel görünümü yenilenirken, yeşil alanlarda mevsimsel bakım işlemleri de yapıldı

Öte yandan ekipler, vatandaşların bayram ibadetlerini daha temiz ve ferah ortamlarda gerçekleştirebilmesi için cami avlularında da kapsamlı temizlik çalışmaları yaptı. Şehir genelinde ana arterler, caddeler peyzaj düzenlemesiyle çiçek açtı. Sakarya'nın dört bir yanı estetik görüntüye kavuştu, baharın renkleriyle süslendi.